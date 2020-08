Reabren juzgados con rezago creciente

Miles de demandas en materia familiar, civil y mercantil están detenidas y apenas hoy reinician actividades en el Consejo de la Judicatura del Estado, aunque con un esquema de citas y un aforo al 30%, que es insuficiente para paliar el rezago.

En cuanto a promociones, el Consejo de la Judicatura informó que de mayo a la fecha se han efectuado 22 mil 228 en las tres áreas señaladas, cuando sólo en el segundo trimestre del año pasado dictó 207 mil, es decir, alrededor de una décima parte de estos trámites.

En ese mismo lapso se recibieron más de 11 mil 719 demandas en esas materias aunque no corrían términos por la pandemia. En comparación, en el segundo trimestre del año pasado ya iban 18 mil 540. La Judicatura evadió informar el número de sentencias de primera instancia emitidas este año, pero en el segundo trimestre de 2019 se dictaron ocho mil 412.

En cuanto a sentencias de segunda instancia (a cargo de magistrados), solamente se han dictado 755 desde la pandemia, cuando de abril a julio del año pasado el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) realizó dos mil 832.

El maestro José Luis Tello Ramírez, secretario coordinador ejecutivo del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco, lamentó que el Poder Judicial haya desaprovechado trámites en línea como la consulta de expedientes, asunto que requiere cita.

“Nunca implementaron un plan b, lo debieron implementar desde el 18 de marzo. Las sentencias, emplazamientos, notificaciones, todo está entorpecido. Eso va a congestionar al Poder Judicial”.

El consejero presidente del Consejo de la Judicatura, Ricardo Suro Esteves, dijo que exhortó a los jueces a que tuvieran listos sus asuntos: “Al final tendremos que hacer un vaciado puntual y darle cuentas a la sociedad y a su vez los jueces al Consejo de la Judicatura de qué es lo que se hizo desde casa”.

Despachos jurídicos están paralizados por la pandemia

Las demandas en materia familiar, como los divorcios, son las más afectadas

Además, ya no hay citaciones para resolver litigios en los juzgados hasta septiembre

Abogados Valrich, despacho que trabaja en 115 expedientes, tiene casi todas esas demandas detenidas. Sólo algunas se han movido porque han podido ingresar promociones con las que dieron fechas para audiencias en lo civil, pero éstas se agendaron hasta septiembre y octubre. En litigios de materia familiar, la situación es peor.

“Hay muchas demandas de pensión alimenticia, de embargo y no se pueden concluir porque se están recibiendo documentos, se están recibiendo demandas nuevas, pero si los procesos anteriores no están avanzando porque los términos no están corriendo, entonces ¿de qué sirve?”, lamentó Claudia Castillo Prado, quien labora en Abogados Valr ich.

Explicó que actualmente sólo se pueden hacer trámites mediante citas, pero se limitan a 10 expedientes por juzgado, y sin convocatoria no se puede ingresar. Además, ya no hay citaciones sino hasta el 22 de septiembre, según una revisión hecha en la página del Consejo de la Judicatura.

“Los procesos están detenidos, teníamos sentencias por definir y citas para audiencias que desahogar. Ahora tenemos divorcios agarrados con pincitas porque si la gente se empieza a desesperar no se va a divorciar o nos van a quitar el asunto”, explicó.

El académico y litigante, Álvaro Ruvalcaba, afirmó que sus asuntos están detenidos.

“El problema grave son los justiciables, en materia familiar hay muchos que son omisos en el pago de alimentos porque ya hay cuatro o cinco meses con la justicia parada. En teoría hay guardias en los juzgados, pero en la práctica iba uno y pocos jueces hacían bien su chamba”.

Ruvalcaba mencionó que recibió muchos casos de violencia en contra de las mujeres donde no podían acudir a los tribunales para separar al cónyuge violento. Otros asuntos sin avanzar son de contratos de arrendamiento o compraventa.

Saturación de juzgados se pudo evitar con tecnología

Académicos, litigantes y hasta magistrados convinieron en que, por distintas causas, los jueces no aprovecharon la tecnología para evitar la acumulación de asuntos tras la suspensión de actividades presenciales a causa de la pandemia, sobre todo en juzgados familiares, civiles y mercantiles.

“Ya en algunas materias se estaba viendo temas como la firma electrónica, acuerdos electrónicos, eso hubiera facilitado el trabajo. Fue un descuido del aparato de justicia tanto local como federal por no prever ante un acto de esta naturaleza”, apuntó José de Jesús Becerra Ramírez, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El secretario coordinador ejecutivo del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco, José Luis Tello Ramírez, pidió habilitar más trámites electrónicos como la consulta de expedientes, notificaciones o envíos de acuerdos, para que solamente las audiencias para sentencias sean de manera presencial. Otra propuesta del litigante es habilitar, sin cita y de forma virtual, la presentación de demandas o promociones.

“Son casi 70 juzgados por 30 personas por cada juzgado afuera, y son el 10 por ciento de los 16 mil 500 abogados que vamos a los juzgados. Es muy aberrante lo que están haciendo, están provocando que más gente se vaya a contagiar”

-José Luis Tello Ramírez, secretario coordinador ejecutivo del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco

“Cuando abran términos, si no hay otra disposición, y atiendan en forma personal, se va a dimensionar que esto ya está rebasado, pero fue por la falta de previsión”

-José de Jesús Becerra Ramírez, director de la Facultad de Derecho de la UdeG.

JL