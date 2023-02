El sentimiento es común entre los familiares de Alondra y Liliana: es rabia e impotencia ante el crimen que realizó Christopher Gerardo "N" en el interior de una agencia del Ministerio Público de Poncitlán, donde disparó en contra de las dos mujeres y las asesinó. Piden justicia y que la sentencia sea única.

"Simplemente con lo que están prometiendo, el gobernador dijo que se iba hacer justicia y estoy esperando que se cumpla lo que se promete"

Para Mariana Vera, prima hermana de Liliana y tía de Alondra, su única petición es un castigo ejemplar en contra de Christopher, e incluso recordó que fue promesa del gobernador.

"Simplemente con lo que están prometiendo, el gobernador dijo que se iba hacer justicia y estoy esperando que se cumpla lo que se promete. Si se tiene que pudrir (Christopher), que se pudra en la cárcel, es lo mínimo que se merece y tiene que pagar por lo que hizo", detalló la familiar de las víctimas.

"Claro que sí hay un coraje, rabia e impotencia, en mí, en los otros hijos de Liliana, en los hermanos de Alondra".

Vera describió a Alondra y Liliana como muy alegres. Con quien más relación tenía era con Liliana, a quien destacó como responsable y trabajadora, pues estuvo trabajando con ella en diferentes empresas de Poncitlán.

"Unas personas muy alegres, tenían muchas amistades y Alondra se casó muy chica, ya hacía mucho que no convivíamos con ella, siempre fue seria y buena niña. De Liliana qué te puedo decir, era una chulada de persona, muy alegre, amiguera, actualmente no sé en qué trabajaba, pero sí muy trabajadora, era obrera en diferentes empresas de ahí de Poncitlán", destacó.

Sobre el padecimiento de salud que presuntamente tiene Christopher Gerardo, la tía de la víctima lo descartó y considera que son excusas para no afrontar la justicia.

"Que yo sepa no tiene ningún padecimiento y según pudieron corroborar que no tiene nada. Que no se ande inventando enfermedades, que el sufrimiento de una familia está ahí", acotó.

Para Vera, también hubo muchas irregularidades el pasado martes, cuando se cometió el doble feminicidio en la agencia del Ministerio Público.

"Ocurrieron muchas irregularidades, la verdad desde que no haya habido alguien armado en el Ministerio Público, que nadie se haya percatado de que él iba entrando, ellas ya tenían cerca de una hora ahí y alguien fácilmente le pudo haber avisado y llegó, se metió hasta dentro, cómo se supo", acotó.

