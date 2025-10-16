Un arranque espectacular para los campeones: Charros iluminan el Panamericano

Zapopan vivió una noche mágica. La inauguración de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico fue un auténtico espectáculo lleno de color, emotividad y música en el Estadio Panamericano de Béisbol, donde miles de aficionados se dieron cita para celebrar a los actuales campeones, los Charros de Jalisco.

Desde las 18:00 horas, la afición comenzó a ingresar al recinto zapopano con el entusiasmo desbordado y la esperanza de ver a su equipo repetir la hazaña del título. El ambiente era de fiesta total: familias, grupos de amigos y parejas aprovecharon para disfrutar de bebidas espirituosas, refrescos, hamburguesas, tacos, pizza y lonches, además de visitar la tienda oficial para adquirir los productos del campeón.

Al caer la noche, las luces del estadio se apagaron para dar paso a una ceremonia inaugural que combinó orgullo, nostalgia y pasión. Primero, un video institucional rindió homenaje a la institución campeona y a su fiel afición, que ha acompañado al equipo en cada temporada. Después, se presentó el roster del equipo visitante, los Caballeros Águila de Mexicali, quienes fueron recibidos con respeto por la multitud.

El momento más esperado llegó con la presentación de los Charros de Jalisco, desatando una ola de aplausos, gritos y banderas ondeando por todo el estadio. Representantes del Salón de la Fama entregaron un reconocimiento al club por el campeonato conquistado en la temporada 2024-2025.

Un emotivo video recordó el camino al título, incluyendo la épica final ante los Tomateros de Culiacán. Y como broche de oro, un deslumbrante espectáculo de luces, fuegos artificiales y efectos láser acompañó la entonación del nuevo himno y grito de batalla del equipo albiazul. El béisbol volvió a casa, y la fiesta apenas comienza.

