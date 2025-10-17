Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 17 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este viernes 17 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 37% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 20 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

