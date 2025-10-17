Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 17 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 17 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

