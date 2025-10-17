Viernes, 17 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 17 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 17 de octubre de 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 17 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 17 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 22 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 23 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 24 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Ciudad de México
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Mazamitla
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá
Clima en Monterrey
Clima en Chapala
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones