Charros inicia con victoria en casa y empareja la serie ante Mexicali

Los Charros de Jalisco iniciaron con el pie derecho su participación en el estadio Panamericano, al imponerse 8-5 a los Caballeros Águila de Mexicali, en un juego lleno de emociones, batazos y tensión en la recta final. Con esta victoria, el conjunto tapatío igualó la serie inaugural de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, luego de que los cachanillas se habían llevado el triunfo el pasado miércoles en Baja California.

Ante cerca de 10 mil aficionados que se hicieron presentes en el Charropark, el ambiente fue de fiesta desde la ceremonia de inauguración hasta el último out. Sin embargo, el cierre no fue apto para cardiacos, ya que Mexicali fabricó un rally de cuatro carreras en la alta de la novena entrada que puso a sufrir a Benjamín Gil y a su cuerpo técnico. Pese al susto, el relevo logró apagar el fuego y concretar el primer triunfo de los actuales campeones.

El triunfo en la lomita fue para el tapatío Antonio Alemao Hernández, quien lanzó cinco sólidas entradas en las que permitió cinco imparables, una carrera y otorgó tres bases por bola. Su labor le bastó para acreditarse la victoria inaugural en casa. Por su parte, el estadounidense CJ Van Eyk cargó con la derrota luego de trabajar cuatro entradas y un tercio, en las que aceptó 11 hits, cuatro carreras y un jonrón productor de dos anotaciones.

Desde el arranque, los Charros mostraron su poderío ofensivo. En la primera entrada, Bligh Madris encendió la chispa con un imparable productor que puso a los locales al frente. Más tarde, en la baja del tercer episodio, Edwin Díaz se voló la barda por el jardín izquierdo, llevando consigo a Michael Wielansky y levantando a los aficionados de sus asientos.

El ataque jalisciense continuó en la octava entrada con Reynaldo Rodríguez impulsando a Mateo Gil, mientras que Johneshwy Fargas y Cristopher Gastélum agregaron dos carreras más, una de ellas “de caballito”, que terminó por marcar la diferencia definitiva en el marcador.

La acción continuará este fin de semana cuando los Charros reciban a los Algodoneros de Guasave en la primera serie de tres juegos de la temporada regular, a partir de este viernes a las 19:30 horas. Además, la directiva tiene preparado un emotivo acto para el domingo, cuando se realice la entrega de los anillos de campeón a los peloteros que conquistaron el título anterior.