Personal de salud se manifiesta y exige basificación

Personal de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) se manifestó a las afueras de Casa Jalisco para exigir una basificación, pues reiteran, les mantienen como personal eventual, pese a tener años trabajando para la dependencia.

Adriana Hernández, trabajadora de Secretaría de Salud refirió que en su caso tiene nueve años y medio trabajando, sin acceder a prestaciones ni seguridad laboral. “Como dicen las autoridades nosotros somos considerados como personal eventual, eso es lo triste, no entiendo. ¿En qué caso se considera como personal eventual a personas que llevan años trabajando?”, cuestionó.

De oficio enfermera, enfatizó que incluso tiene compañeros del área de mantenimiento con 16 años de servicio y pese a eso, tampoco les han otorgado la base. Hernández también comentó que debido a que no cuentan con una base, “se tienen pocos días de vacaciones, no tenemos un sueldo digno, no tenemos aguinaldos correctos, no hay nada, el beneficio es que tenemos trabajo y que tienes un sueldo, y si te gusta”.

