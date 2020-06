Trabajadores de la salud en Zapopan exigen asignación de plazas y bono COVID-19

Este viernes trabajadores de la salud afiliados al Sindicato Zapopan O.P.D Servicios de Salud se manifestaron a las afueras del Hospital General de Zapopan con la finalidad de pedir un diálogo con el ayuntamiento para que les sean asignadas las plazas abiertas para obtener una planta.

De acuerdo con el secretario general del sindicato, Carlos Ortiz, actualmente hay 207 plazas vacantes acumuladas desde hace 10 años que ya pueden ser ocupadas por personal médico eventual, y pese al espacio, dijo, hasta el momento no han sido ejercidas.

“Desde hace 10 años que no se hace un proceso escalafonario y consideramos que es justo ya como una recompensa a la labor que se trace la ruta para hacer el procedimiento de las bases. Nos ha dicho (el ayuntamiento) que por el momento no hay fondos, nos queda claro. No queremos que sea hoy todo o nada, queremos que se trace una ruta para poder dar salida al problema”, expresó el secretario.

Pese a que los trabajadores solicitaron una mesa de trabajo para dialogar con las autoridades zapopanas al respecto y a que se consultó a la alcaldía cuál sería una ruta posible para llevar a cabo el proceso, hasta el momento la alcaldía no ha emitido alguna respuesta.

Además, los trabajadores exigieron les sea pagado “el Bono COVID” anunciado el pasado 3 de abril por el gobernador del Estado, el cual sería entregado a las y los trabajadores de la salud que estuvieran al frente de la atención de pacientes con coronavirus. “Si ya lo anunció el gobernador, que nos digan entonces cuándo nos va a llegar”, añadió el secretario.

Sin embargo, desde el anuncio de esta medida la coordinadora del Sistema de Asistencia Social, Bárbara Casillas, había señalado que dicho bono (correspondiente a un adicional del 10 al 30% sobre su sueldo según sus niveles de exposición al virus) se tenía previsto solo para los los trabajadores de los Hospitales Civiles de Guadalajara, General de Occidente y los regionales, como el Hospital Regional de Puerto Vallarta.

Será necesario que el alcalde, Pablo Lemus Navarro, pueda dialogar con los trabajadores para analizar alguna estrategia probable, desde lo municipal.

NR