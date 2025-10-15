De acuerdo con información de The New York Times, el gobierno del presidente Donald Trump autorizó en secreto a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevar a cabo acciones y operativos encubiertos en Venezuela.

La medida representa una escalada en la campaña de Estados Unidos contra el régimen del venezolano Nicolás Maduro, luego de los ataques que ha emprendido el gobierno estadounidense contra embarcaciones frente a las costas venezolanas, alegando que transportan drogas. Hasta el momento, estos ataques han dejado 27 personas muertas, a las que Trump describió como "narcoterroristas".

Sin embargo, de acuerdo con el Times, el objetivo final del gobierno de Trump es derrocar a Maduro. Bajo la nueva autorización, la CIA podrá llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una serie de operaciones en el Caribe, dice el medio estadounidense.

La CIA, bajo esta autorización emitida por poder presidencial, podría incluso emprender acciones encubiertas contra Maduro o su gobierno, ya sea de forma unilateral o en conjunción con una operación militar de mayor envergadura, explica el medio, que aclara que por ahora se desconoce si la CIA está planeando alguna operación en Venezuela o si simplemente las autoridades se están preparando para cualquier contingencia.

Sin embargo, la autorización se produce, señala el Times, en momentos en que el Ejército estadounidense está planeando su propia posible escalada, elaborando opciones para que el presidente Trump las considere, incluyendo ataques dentro de Venezuela.

La magnitud del despliegue militar en la región es considerable: actualmente hay 10 mil soldados estadounidenses allí, la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico, pero también se cuenta con un contingente de marines en buques de asalto anfibio. En total, la Armada tiene ocho buques de guerra de superficie y un submarino desplegados en el Caribe.

En agosto pasado, el Times reportó que Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra determinados cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha considerado organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto.

Trump acusa a Maduro de encabezar el llamado Cártel de los Soles, al que declaró organización terrorista extranjera.

Te puede interesar: El supermercado más caro de Jalisco se encuentra en Guadalajara: Profeco

Además, Trump declaró que su país está en una "guerra no internacional" contra los cárteles de la droga, declarando a los narcos como "combatientes ilegales".

Maduro ha dicho que Venezuela está preparada para resistir cualquier ataque lanzado por Estados Unidos y este mismo miércoles se activó en Caracas un plan para la defensa de Venezuela ante lo que llamó el "asedio" de Estados Unidos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB