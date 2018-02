Perfilan sanción a ex magistrado Vega Pámanes

Dos meses después de su aprobación en la Comisión de Responsabilidades, el Congreso del Estado podría retomar este miércoles el proceso de juicio político contra el ex titular del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes. Los diputados tienen sobre la mesa el dictamen que propone sancionar al ex magistrado con la inhabilitación por trece años y así concluir el trámite de las siete denuncias de juicio político que se presentaron en su contra.

El diputado Salvador Caro Cabrera, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, confirmó que el asunto está propuesto para tocarse en sesión extraordinaria del pleno del Poder Legislativo, sostuvo que no existe ningún recurso jurídico que pudiera impedirles concluir el proceso. El legislador precisó que no tiene previsto excusarse en la discusión, a pesar de estar involucrado en cinco de las denuncias que se presentaron tras la publicación de una llamada que, cuando era Comisario de Seguridad de Guadalajara, mantuvo con el ex magistrado quien supuestamente le solicitó la liberación de unos detenidos.

"Dado que yo no presente ninguna denuncia en el Congreso del Estado, yo tengo todas las posibilidades de formar parte en el proceso político que se va a llevar a cabo contra el ex magistrado", comentó el diputado.

El pasado 14 de diciembre la Comisión legislativa de Responsabilidades avaló con seis votos a favor y una abstención el dictamen que plantea sancionar al ex titular del Supremo Tribunal de Justicia. La resolución acumula siete juicios políticos contra el ex magistrado. Uno de los juicios es por presuntas irregularidades en la concesión del estacionamiento de Ciudad Judicial, por haber excedido sus atribuciones. Cinco denuncias derivadas de la publicación de una llamada telefónica donde presuntamente el ex juzgador habría pedido al comisario de seguridad de Guadalajara, Salvador Caro, liberar a unos detenidos. La séptima denuncia de juicio político fue por haber ocultado sus antecedentes penales e incumplir los requisitos para ser magistrado.

Luis Carlos Vega Pámanes renunció al cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el 10 de noviembre de 2016, en medio del escándalo tras publicarse que en 1984 fue sentenciado por homicidio imprudencial y otros cargos. El antecedente penal debió haber impedido que Vega Pámanes fuera nombrado como juzgador.

Piden garantizar recursos para Fiscalía Anticorrupción

El Gobierno del Estado debe presentar al Congreso una propuesta de modificación al presupuesto para dotar al Sistema Anticorrupción de los recursos que necesita, afirmó Salvador Caro, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. El también presidente de la Comisión de Hacienda aseveró que no se pueden regatear los recursos que necesite la nueva Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para comenzar con sus trabajos.

"Es evidente que el sistema estatal anticorrupción no tiene los recursos que requiere en este momento y también hay evidencia de que es urgente que el Gobernador tome las medidas financieras para que se reflejen en el presupuesto que debemos llevarlo a un nivel de autonomía en estos órganos", concluyó.

En el presupuesto estatal de 2018 se etiquetó una bolsa de 40 millones de pesos y 16 plazas para el Sistema Anticorrupción del Estado. A la Fiscalía Anticorrupción se le asignaron 20 millones y seis plazas, el zar anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, refirió que necesitan al menos el doble de personal y recursos para arrancar con tres ministerios públicos y nueve policías investigadores para atender las denuncias de presuntos delitos de corrupción.

LS