Pensión Mujeres Bienestar: Estos son los 5 módulos de registro ubicados en Tlajomulco

En el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga hay 5 módulos. Aquí te compartimos su ubicación

Por: El Informador

Los módulos estarán abiertos de lunes a sábado de 10:00 am a 4:00 pm. ESPECIAL / PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR

Desde el pasado viernes 1 de agosto comenzó en todo México el registro de la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo que tiene el objetivo de reconocer el trabajo no remunerado de millones de mexicanas.

En esta ocasión podrán inscribirse a nivel nacional las mujeres de 60, 61 y 62 años de edad, además de quienes tienen 63 y 64 años.

La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias y representa un avance histórico en materia de justicia social y derechos para las mujeres.

El registro se llevará a cabo durante todo el mes de agosto, en módulos implementados por la Secretaría de Bienestar y en Centros LIBRE, con personal plenamente identificado y de forma gratuita.

El proceso se hace directamente en los módulos, ubicados en distintos puntos del país. Los módulos estarán abiertos de lunes a sábado de 10:00 am a 4:00 pm.

En el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga específicamente hay 5 módulos. Aquí te compartimos su ubicación:

Módulo 1

Calle: Madero #309
Colonia: Cajititlán 
Tipo de lugar: Escuela
Referencia: Entre Jacarandas y Francisco I. Madero.

Módulo 2

Calle: Pedro Loza #134
Colonia: San Agustín
Tipo de lugar: Escuela
Referencia: Entre Aldán y López Cotilla

Módulo 3

Calle: Cto. Metropolitano 
Colonia: San Miguel Cuyutlán
Tipo de lugar: Centro integrador

Módulo 4

Calle: Circuito Metropolitano sur
Colonia: San Miguel Cuyutlán 
Tipo de lugar: Centro integrador
Referencia: Banco del Bienestar

Módulo 5

Calle: Circuito Vicente Fernández Gómez, km, Fraccionamiento San Diego
Tipo de lugar: Edificio del Gobierno Federal
Referencia: Banco del Bienestar

