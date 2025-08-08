Pensión Mujeres Bienestar: Estos son los 5 módulos de registro ubicados en Tlajomulco

Desde el pasado viernes 1 de agosto comenzó en todo México el registro de la Pensión Mujeres Bienestar, u n apoyo que tiene el objetivo de reconocer el trabajo no remunerado de millones de mexicanas.

En esta ocasión podrán inscribirse a nivel nacional las mujeres de 60, 61 y 62 años de edad, además de quienes tienen 63 y 64 años.

La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias y representa un avance histórico en materia de justicia social y derechos para las mujeres.

El registro se llevará a cabo durante todo el mes de agosto, en módulos implementados por la Secretaría de Bienestar y en Centros LIBRE, con personal plenamente identificado y de forma gratuita.

El proceso se hace directamente en los módulos, ubicados en distintos puntos del país. Los módulos estarán abiertos de lunes a sábado de 10:00 am a 4:00 pm.

En el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga específicamente hay 5 módulos. Aquí te compartimos su ubicación:

Módulo 1

Calle: Madero #309

Colonia: Cajititlán

Tipo de lugar: Escuela

Referencia: Entre Jacarandas y Francisco I. Madero.

Módulo 2

Calle: Pedro Loza #134

Colonia: San Agustín

Tipo de lugar: Escuela

Referencia: Entre Aldán y López Cotilla

Módulo 3

Calle: Cto. Metropolitano

Colonia: San Miguel Cuyutlán

Tipo de lugar: Centro integrador

Módulo 4

Calle: Circuito Metropolitano sur

Colonia: San Miguel Cuyutlán

Tipo de lugar: Centro integrador

Referencia: Banco del Bienestar

Módulo 5

Calle: Circuito Vicente Fernández Gómez, km, Fraccionamiento San Diego

Tipo de lugar: Edificio del Gobierno Federal

Referencia: Banco del Bienestar

MV