Pensión Mujeres Bienestar: Estos son los 5 módulos de registro ubicados en Tlajomulco

Desde el pasado viernes 1 de agosto comenzó en todo México el registro de la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo que tiene el objetivo de reconocer el trabajo no remunerado de millones de mexicanas.En esta ocasión podrán inscribirse a nivel nacional las mujeres de 60, 61 y 62 años de edad, además de quienes tienen 63 y 64 años.La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias y representa un avance histórico en materia de justicia social y derechos para las mujeres.El registro se llevará a cabo durante todo el mes de agosto, en módulos implementados por la Secretaría de Bienestar y en Centros LIBRE, con personal plenamente identificado y de forma gratuita.El proceso se hace directamente en los módulos, ubicados en distintos puntos del país. Los módulos estarán abiertos de lunes a sábado de 10:00 am a 4:00 pm.En el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga específicamente hay 5 módulos. Aquí te compartimos su ubicación:Calle: Madero #309 Colonia: Cajititlán Tipo de lugar: Escuela Referencia: Entre Jacarandas y Francisco I. Madero.Calle: Pedro Loza #134 Colonia: San Agustín Tipo de lugar: Escuela Referencia: Entre Aldán y López CotillaCalle: Cto. Metropolitano Colonia: San Miguel Cuyutlán Tipo de lugar: Centro integradorCalle: Circuito Metropolitano sur Colonia: San Miguel Cuyutlán Tipo de lugar: Centro integrador Referencia: Banco del BienestarCalle: Circuito Vicente Fernández Gómez, km, Fraccionamiento San Diego Tipo de lugar: Edificio del Gobierno Federal Referencia: Banco del Bienestar