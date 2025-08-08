Citan a declarar a policías que protagonizaron video viral

Los elementos que protagonizaron el video en que aparecen dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaron actos sexuales dentro de una patrulla deberán declarar ante la Dirección General de Asuntos Internos. Así lo informó la propia SSC, luego de que se abriera una carpeta de investigación administrativa interna.

A través de una tarjeta informativa se precisó que ambos elementos ya fueron identificados y serán citados para recabar su declaración y completar la carpeta de investigación.

"La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera que no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como Institución", enfatizaron. En ese sentido recordaron que los principios “que nos rigen como Institución” deben ser adoptados por sus elementos.

El protocolo de actuación establece que utilizar vehículos o instalaciones oficiales para fines personales representa una falta grave.

El incidente en cuestión se registró el pasado 5 de agosto. Hasta el momento no se ha informado si los oficiales continúan activos en labores operativas o si han sido separados temporalmente de sus funciones. Las sanciones van desde una suspensión hasta la destitución definitiva, dependiendo de la gravedad de las infracciones y del resultado de la investigación en curso.

El Código de Conducta de la corporación estipula que los miembros de la SSC deben conducirse con integridad tanto dentro como fuera del servicio al ser imagen de la institución.

