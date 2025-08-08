En la conferencia matutina de este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México no hay ninguna investigación que vincule a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, con el Cártel de Sinaloa, cómo lo señaló el gobierno de Estados Unidos.

La Mandataria exhortó a la administración estadounidense encabezada por Donald Trump, a demostrar la relación entre Maduro y dicho grupo criminal.

"Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso, nada. Como siempre decimos, si tiene alguna prueba que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello", expuso Sheinbaum.

Justo este jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que aumentarán a 50 millones de dólares la recompensa otorgada por la detención de Nicolás Maduro.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, subrayó que el mandatario de Venezuela es "una amenaza para la seguridad nacional".

