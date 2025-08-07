Jueves, 07 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Pensión Mujeres Bienestar: Estos son los 3 módulos ubicados en Zapopan

En el municipio de Zapopan hay 3 módulos para realizar el registro de la Pensión Mujeres Bienestar

Por: El Informador

Aquí te compartimos la ubicación de los módulos en Zapopan. ESPECIAL / SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Aquí te compartimos la ubicación de los módulos en Zapopan. ESPECIAL / SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Este viernes 1 de agosto comenzó en todo México el registro de la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo que tiene el objetivo de reconocer el trabajo no remunerado de millones de mexicanas.

Por primera vez en el programa, podrán inscribirse a nivel nacional las mujeres de 60, 61 y 62 años de edad, además de quienes tienen 63 y 64 años.

La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias y representa un avance histórico en materia de justicia social y derechos para las mujeres.

LEE: ¿Cuándo se intensificará la tormenta tropical "Ivo" a huracán?

El proceso de incorporación se llevará a cabo durante todo el mes de agosto, en módulos implementados por la Secretaría de Bienestar y en Centros LIBRE, con personal plenamente identificado y de forma gratuita.

El registro se hace directamente en los módulos, ubicados en distintos puntos del país. Los módulos estarán abiertos de lunes a sábado de 10:00 am a 4:00 pm.

En el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Zapopan específicamente hay 3 módulos. Aquí te compartimos su ubicación:

Módulo 1

Calle: Ramón Corona #28
Colonia: San Francisco Tesistán 
Tipo de lugar: Centro de Salud
Referencia: Casa de la Cultura

Te puede interesar: Calidad del aire AMG: ¿Cómo amanece la ciudad HOY jueves 7 de agosto de 2025?

Módulo 2

Calle: Periférico y Av. Laureles
Colonia: Unidad habitacional FOVISSSTE
Tipo de lugar: Centro integrador

Módulo 3

Calle: Arco del Triunfo 
Colonia: Arcos de Zapopan 1A.
Tipo de lugar: Parque
Referencia: Esquina Arco Pertinax y Arco del Triunfo

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones