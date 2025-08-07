Pensión Mujeres Bienestar: Estos son los 3 módulos ubicados en Zapopan

Este viernes 1 de agosto comenzó en todo México el registro de la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo que tiene el objetivo de reconocer el trabajo no remunerado de millones de mexicanas.

Por primera vez en el programa, podrán inscribirse a nivel nacional las mujeres de 60, 61 y 62 años de edad, además de quienes tienen 63 y 64 años.

La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias y representa un avance histórico en materia de justicia social y derechos para las mujeres.

El proceso de incorporación se llevará a cabo durante todo el mes de agosto, en módulos implementados por la Secretaría de Bienestar y en Centros LIBRE, con personal plenamente identificado y de forma gratuita.

El registro se hace directamente en los módulos, ubicados en distintos puntos del país. Los módulos estarán abiertos de lunes a sábado de 10:00 am a 4:00 pm.

En el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Zapopan específicamente hay 3 módulos. Aquí te compartimos su ubicación:

Módulo 1

Calle: Ramón Corona #28

Colonia: San Francisco Tesistán

Tipo de lugar: Centro de Salud

Referencia: Casa de la Cultura

Módulo 2

Calle: Periférico y Av. Laureles

Colonia: Unidad habitacional FOVISSSTE

Tipo de lugar: Centro integrador

Módulo 3

Calle: Arco del Triunfo

Colonia: Arcos de Zapopan 1A.

Tipo de lugar: Parque

Referencia: Esquina Arco Pertinax y Arco del Triunfo

