Este viernes, la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, dio a conocer quiénes son los primeros clasificados y los invitados especiales del programa "México Canta", un concurso que tendrá sus semifinales el próximo 17 de agosto y que busca promover la música sin violencia, impulsar la paz y luchar contra las adicciones. Además, dio una lista de artistas que estarán en la transmisión de las semifinales.

"No se trata de prohibir, no se trata de censurar, se trata de generar opciones, de abrir derechos, de hacer conciencia y de generar espacios para los jóvenes mexicanos, mexicano-estadounidenses, especialmente entre los 16 y 30 años, que es el segmento que más ha escuchado esa música", apuntó Curiel de Icaza durante "La Mañanera del pueblo".

También, informó que en los últimos siete meses se redujo el 14% las reproducciones de canciones sobre apología de violencia, lo que equivale a 30 millones de escuchas menos en el país.

Después de haberse anunciado previamente todos los finalistas de Estados Unidos, durante la conferencia de este viernes en Palacio Nacional se anunciaron a los ocho semifinalistas de México en la región del norte y, de acuerdo con la titular de Cultura, será la siguiente semana cuando se presenten a los últimos 16 semifinalistas de México, conformado por 48 participantes nacionales.

Entre los invitados especiales para acompañar las semifinales del 17 de agosto al 5 de octubre -transmitidas en medios públicos- resaltan bandas como: los Horóscopos de Durango, Majo Aguilar, Vivir Quintana, Lila Downs, La Arrolladora Banda El Limón e Intocable .

Sobre esta última agrupación, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló una canción inédita dedicada a la migración.

"Está dedicada a las y los hermanos migrantes que se sienten, de pronto, en una situación difícil, y que la canción habla de cómo juntarse, de cómo sentirse parte de nuestro país y parte de un colectivo que los quiere, que los ama y que siempre van a estar protegidos", señaló la mandataria mexicana.

"México Canta" premiará a la mejor canción, el mejor intérprete y el premio del jurado, que ofrecerán contratos discográficos y grabación de LP, además de contenidos audiovisuales dependiendo de cada categoría.

