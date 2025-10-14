La entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar inició formalmente en Jalisco, según lo anunciado por Katia Meave, Delegada Federal de los Programas para el Desarrollo en el Estado.

De acuerdo con la funcionaria, durante este periodo se entregarán más de 130 mil tarjetas del Banco del Bienestar a las mujeres entre 60 y 64 años de edad que se registraron al programa en agosto. En estos plásticos, las féminas recibirán un depósito de 3 mil pesos cada dos meses hasta su incorporación a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuando cumplan los 65 años.

"Es una pensión que va dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años de edad. Con esto, se suman más de 200 mil mujeres que van a recibir esta pensión en el estado de Jalisco, lo cual nos llena de mucho orgullo. Es una pensión muy importante porque busca retribuir un poco de lo que las mujeres han aportado a las familias y a la sociedad y muchas veces no fue reconocido", explicó Meave en rueda de prensa.

¿Cómo es la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Jalisco?

La entrega de tarjetas se realiza en los módulos de la Secretaría del Bienestar habilitados para este fin en los 125 municipios de la entidad, durante el mes de octubre hasta el 9 de noviembre.

Habrá dos formas a través de las cuales las beneficiarias podrán conocer los detalles de su cita para recoger la tarjeta.

En primer lugar, se les enviará un mensaje SMS con el día, la hora y el lugar para recoger el plástico.

Además, se habilitará un buscador en la página de la Secretaría del Bienestar, para que las beneficiarias conozcan los detalles de la entrega al ingresar su CURP.

Cabe decir que para recibir la tarjeta, es necesario que las beneficiarias presenten una identificación oficial (en original y copia) y el talón morado que se les entregó al momento del registro.

En el sitio asignado se les tomará una fotografía y se les entregará la tarjeta en un sobre sellado.

La funcionaria informó que estas mujeres estarían recibiendo su primer pago en el último bimestre del año, es decir, el de noviembre-diciembre:

"Las que se registraron a mediados de este año empezarán a cobrar a partir del último bimestre de este año (noviembre-diciembre) iniciar su cobro de forma periódica. Y las que vayan cumpliendo 65 años en automático migran a la Pensión de Adultos Mayores sin hacer otro trámite".

