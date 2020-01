Pega en Jalisco desabasto de medicamento contra cáncer

Aunque Manuel, de apenas seis años de edad vive con leucemia desde hace poco más de un año, su tratamiento no siempre ha llegado puntualmente, denunció su madre, Andrea Villalvazo. "Ahorita nos dieron 'un pase' para irnos a nuestras casas porque no hay quimios... esta semana no se la han puesto, pero desde septiembre están faltando los tratamientos y ha tenido retrasos", comentó la madre.

El menor es atendido en el Hospital General de Occidente o Zoquipan, sin embargo, no es el único que padece la falta del medicamento en este nosocomio. Los doctores de Julián, de apenas dos años, le advirtieron a su madre, Éricka, que el menor no podrá recibir su quinta quimioterapia en febrero, pues no hay medicamento.

La madre compartió que Julián necesita completar seis quimioterapias para que pueda ser candidato a una operación y extirpar lo que queda de un tumor canceroso en su hígado.

"Estoy enojada porque no es justo que ellos pasen por algo así, siendo que le corresponde al gobierno darles sus quimios... lo único que pedimos es que le den sus tratamientos, es nuestro derecho, son puros niños, es gravísimo que no les den sus medicamentos, pueden llegar a morir", dijo.

También compartió que desde que su hijo comenzó con las quimioterapias, en octubre pasado, los medicamentos han llegado con retardos, lo cual puede comprometer el tratamiento del menor.

Un grupo de madres denunció ante este medio de comunicación que en el Hospital Zoquipan hay desabasto de medicamentos oncológicos como Metotrexato, Vincristina, Ciclofosfamida y medicamentos para tratar la hemofilia como factor 7,8 y 9.

También calculan que son al menos 60 niños y adolescentes los afectados en el nosocomio además de otros 34 adultos.

A nivel nacional, también se ha registrado falta de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil de México, ante esto, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que desde mediados del año pasado hay un expediente abierto en contra de los directivos de este nosocomio, en específico del jefe de Hemato Oncología, de quien se presume, generó el desabasto de medicamentos para niños con cáncer.

También el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha informado que se investiga a la empresa proveedora de medicamentos Pisa, y se ha avanzado en el proceso de inhabilitación.

Madres alistan manifestación

Por las afectaciones que han visto en los tratamientos de sus hijos y por la falta de la aplicación de las quimioterapias, un grupo de madres afectadas que atienden a sus hijos en el Hospital General de Occidente o Zoquipan, se organizan para realizar una manifestación pacífica para exigir la aplicación de los medicamentos.

"Se está organizando una manifestación pacífica, pero sí queremos salir a la calle y exigir para que vean cuántos niños se pueden morir por que no se puedan darles su medicamento", comentó una de las afectadas.

Hasta el momento aún no hay un lugar ni una fecha definida para esta manifestación, sin embargo, las madres se están organizando para llevarla a cabo.

En septiembre del año pasado los familiares de personas con cáncer se manifestaron frente al Congreso del Estado, denunciando también el desabasto de medicamentos.

