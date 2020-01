Empresas de medicamentos deben actuar con rectitud e integridad: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las empresas que controlan el mercado de medicamentos se tienen que acostumbrar a la nueva realidad de su gobierno que -dijo- ya no hay corrupción por lo que deben actuar con rectitud e integridad.

"No querían dejar el negocio y no quieren dejar de robar, pero se tienen que acostumbrar a la nueva realidad, ya no hay corrupción, todos a portarnos bienes a actuar con rectitud e integridad"