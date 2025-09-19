Paquetazo 3x1 en Jalisco: ¿Cómo obtener la verificación vehicular GRATIS?

La verificación vehicular es un mecanismo de control obligatorio para todos los propietarios de automóviles en Jalisco. Este año, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de este trámite, las autoridades estatales lanzaron la promoción Paquetazo 3x1, que ofrece una opción más económica al permitir realizar tres trámites en uno solo.

Este proceso busca garantizar que los vehículos cumplan con los límites establecidos por las autoridades para mejorar la calidad del aire y la salud pública. Tiene un costo de $500 MXN si se realiza dentro del periodo asignado en el calendario, y $550 MXN fuera de la fecha correspondiente.

Con el Paquetazo 3x1, los conductores pueden obtener un cupón para la verificación vehicular gratuita al pagar el paquete, que incluye también el referendo y el cambio de placas por un solo precio .

El Paquetazo 3x1 tiene un costo único de $900 MXN (más las aportaciones obligatorias hacia la Cruz Roja y el Museo Cabañas) y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025.

El pago del refrendo se realiza en línea a través de la página o en recaudadoras del estado: https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/.

Tras pagar los $900, se puede agendar la cita de verificación ingresando a: https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/.

Calendario de verificación vehicular en Jalisco

La verificación se asigna por número de terminación de placa y se distribuye a lo largo del año:

Enero y febrero: terminación 1

Febrero y marzo: terminación 2

Marzo y abril: terminación 3

Abril y mayo: terminación 4

Mayo y junio: terminación 5

Julio y agosto: terminación 6

Agosto y septiembre: terminación 7

Septiembre y octubre: terminación 8

Octubre y noviembre: terminación 9

Noviembre y diciembre: terminación 0

Los vehículos exentos de verificación son los modelos 2025 y 2026, así como los eléctricos e híbridos-eléctricos.

