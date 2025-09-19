El Gobierno de Jalisco informó que tomará el control de las acciones para apoyar directamente a las familias damnificadas por las inundaciones que afectaron al municipio de El Salto.

El Estado difundió un comunicado en el cual, señalaron que el pasado 22 de agosto la falta de obras de contención del Arroyo Seco, lo que derivó en inundaciones y afectaciones en viviendas del fraccionamiento Las Lilas 1 y 2, ubicado entre el Arroyo Seco y el Río Santiago tras el desbordamiento de este último cauce.

Se afirma que, a partir del primer momento, personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), y del Sistema DIF Jalisco, acudieron para atender a la población y evaluar las afectaciones.

La Unidad Estatal Protección Civil y Bomberos de Jalisco elaboró un dictamen en el que se registraron 167 viviendas con afectaciones a menaje y lo entregó al municipio, para que firmaran la petición de apoyo al Comité Técnico del Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden).

Explican que el documento debió ser firmado por la presidenta municipal, el secretario General del Ayuntamiento y el titular de Protección Civil del municipio, entre otros funcionarios; sin embargo, dejan en claro que no fue posible conseguir esas firmas en los dos días hábiles de plazo que establece la ley, presumiblemente porque la presidenta municipal se encontraba fuera del país.

Es importante destacar que, en lo que va de este año, nueve municipios sí cumplieron con este procedimiento y recibieron acompañamiento puntual de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para la corroboración de daños.

Por ello, se brindará un apoyo extraordinario a las 167 familias de la colonia Las Lilas, para brindarles el respaldo que necesitan.

