Jaecoo 5: Una SUV de aventura y pet friendly

Grupo Chirey y Dalton organizaron una presentación exclusiva de la nueva SUV Jaecoo 5, antes de su lanzamiento oficial en octubre próximo.Los anfitriones recibieron cordialmente a los invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de Alonso Maldonado, Diego Briseño y Alan Lozoya, líderes de opinión de la industria automotriz. Después de la bienvenida se ofreció un delicioso brunch para luego hacer la presentación y develación de Jaecoo 5.Los asistentes también realizaron pruebas de manejo y varios de ellos asistieron con sus mascotas, disfrutando una mañana al aire libre en un ambiente amenizado por un DJ.Jaecoo 5 es la tercera integrante de la gama Jaecoo, siendo el modelo más compacto de SUV’s de aventura, la cual también es pet friendly con asientos a prueba de rasguños, fácil de limpiar y con inhibición bacteriana del 99%.Jaecoo es parte del grupo automotriz Chirey, uno de los más grandes del mundo.Av. Adolfo López Mateos Sur 4251.Av. de las Américas 915.Tel. 33 43 48 20 00.Página Web: daltongrupochirey.com.mxCP