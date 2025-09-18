Jaecoo 5: Una SUV de aventura y pet friendly

Grupo Chirey y Dalton organizaron una presentación exclusiva de la nueva SUV Jaecoo 5, antes de su lanzamiento oficial en octubre próximo.

Los anfitriones recibieron cordialmente a los invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de Alonso Maldonado, Diego Briseño y Alan Lozoya, líderes de opinión de la industria automotriz. Después de la bienvenida se ofreció un delicioso brunch para luego hacer la presentación y develación de Jaecoo 5.

Los asistentes también realizaron pruebas de manejo y varios de ellos asistieron con sus mascotas, disfrutando una mañana al aire libre en un ambiente amenizado por un DJ.

Jaecoo 5 es la tercera integrante de la gama Jaecoo, siendo el modelo más compacto de SUV’s de aventura, la cual también es pet friendly con asientos a prueba de rasguños, fácil de limpiar y con inhibición bacteriana del 99%.

Jaecoo es parte del grupo automotriz Chirey, uno de los más grandes del mundo.

Evento: Presentación exclusiva de Jaecoo 5. Lugar: Casa Victoria. Fecha: 11 de septiembre de 2025. Invitados: 40.

