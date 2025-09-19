La Vía RecreActiva de Guadalajara, el proyecto social que desde hace años transforma las principales calles de la ciudad en espacios de familiares de recreación y deporte, cumplirá 21 años de trayectoria. En este escenario, las autoridades gubernamentales prepararon una agenda de actividades para que chicos y grandes puedan disfrutar.

Te puede interesar: Cierres viales que habrá el sábado por la Vía RecreActiva nocturna

Agenda por el 21 aniversario de la Vía RecreActiva

Parque San Jacinto / Av. San Jacinto S/N Col. San Andrés

Exhibición de Lucha Libre 11:00 a 12:30 hrs.

Ping Pong suelo y dodge ball (quemados) 09:00 a 13:00 hrs.

Punto de recreación 09:00 a 13:00 hrs.

Colonia Activa 10:00 a 13:00 hrs.

Pabellón mundial - Actividades futboleras 09:00 a 12:30 hrs.

Clase de Yoga InMujeres 08:00 a 09:00 hrs.

Escenario / Parque San Jacinto Col. San Andrés

Cumbia con la banda The Tropikal Yeah 10:00 a 12:00 hrs.

Música Norteña con Antonio Oroz 12:00 a 13:00 hrs.

Actívate Libre 10:00 a 11:00 hrs.

Clase de Jumping 09:00 a 10:00 hrs.

Jardín del Carmen

Veterinario por un día 11:00 a 13:00 hrs

Av. Chapultepec, esquina con Libertad

Taller y enseñanza de patinaje 09:00 a 13:00 hrs.

Roda brasileña 10:00 a 13:00 hrs.

Baile social swing 12:00 a 13:30 hrs.

Av. Chapultepec, esquina con avenida Vallarta

Clase de Entrenamiento Funcional 08:00 a 9:30 hrs.

Punto de recreación 09:00 a 13:00 hrs.

Talleres ambientales 09:00 a 13:00 hrs.

Activación de DECATHLON 09:00 a 13:00 hrs.

Explanada 18 de Marzo / Av. Javier Mina, esq. Sebastián Allende

Punto de recreación, charlas y talleres ambientales 09:00 a 13:30 hrs.

Feria deportiva inflable 10:00 a 12:00 hrs.

Boulevar / Vocacional

Punto de recreación 09:00 a 13:00 hrs.

Parque Niño Artillero

"Punto de recreación 09:00 a 13:00 hrs.

Clemente Orozco / Av. Vallarta 3120, Col. Vallarta

Clases de percusiones 10:00 a 12:00 hrs.

Enseñanza de tejido 09:00 a 13:30 hrs.

Activación de DECATHLON 09:00 a 13:00 hrs.

Ramba Cataluña / Av. Vallarta, andador Escorza

Clase de ritmos latinos 10:00 a 12:00 hrs.

Taller de hula hooping 09:00 a 13:30 hrs.

Punto de recreación 09:00 a 13:00 hrs.

A Dar el Rol 09:00 a 13:00 hrs.

Paseo Alcalde / Paseo Alcalde esq. Av. Juárez

"Fut tenis 09:00 a 13:30 hrs.

Inflables interactivos 09:00 a 13:30 hrs.

Tiro con arco 09:00 a 13:30 hrs.

Basquetbol, voleibol y más 09:00 a 13:30 hrs.

Parque La Aurora

Punto de recreación 09:00 a 13:00 hrs.

Plaza Universidad / Zona Centro

Promoción del municipio de Tlajomulco 09:00 a 13:30 hrs.

ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

Con estas actividades, la Comisión Municipal del Deporte (Comude) invita a la ciudadanía a unirse a esta celebración, ya sea con el uso de bicicletas, patines, o incluso caminando en compañía de sus mascotas.

De acuerdo con David Prado, directos del Comude Guadalajara, la celebración principal por el aniversario de la Vía RecreActiva será en el Parque San Jacinto.

Cabe recordar que el horario de la vía es de 8:00 a 14:00 horas y no se permite el acceso con vehículos eléctricos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB