La Vía RecreActiva de Guadalajara, el proyecto social que desde hace años transforma las principales calles de la ciudad en espacios de familiares de recreación y deporte, cumplirá 21 años de trayectoria. En este escenario, las autoridades gubernamentales prepararon una agenda de actividades para que chicos y grandes puedan disfrutar.Parque San Jacinto / Av. San Jacinto S/N Col. San AndrésEscenario / Parque San Jacinto Col. San AndrésJardín del CarmenAv. Chapultepec, esquina con LibertadAv. Chapultepec, esquina con avenida VallartaExplanada 18 de Marzo / Av. Javier Mina, esq. Sebastián AllendeBoulevar / VocacionalParque Niño ArtilleroClemente Orozco / Av. Vallarta 3120, Col. VallartaRamba Cataluña / Av. Vallarta, andador EscorzaPaseo Alcalde / Paseo Alcalde esq. Av. JuárezParque La AuroraPlaza Universidad / Zona Centro Con estas actividades, la Comisión Municipal del Deporte (Comude) invita a la ciudadanía a unirse a esta celebración, ya sea con el uso de bicicletas, patines, o incluso caminando en compañía de sus mascotas.De acuerdo con David Prado, directos del Comude Guadalajara, la celebración principal por el aniversario de la Vía RecreActiva será en el Parque San Jacinto.Cabe recordar que el horario de la vía es de 8:00 a 14:00 horas y no se permite el acceso con vehículos eléctricos.