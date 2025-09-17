Verificación vehicular en Jalisco: Así puedes cambiar la fecha de tu cita

Con el fin de garantizar una circulación ambiental responsable, la Verificación Vehicular, o Verificación Responsable, es un trámite obligatorio que deben realizar todos los propietarios de automóviles dentro del Estado de Jalisco.

El trámite es gestionado por la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco y puede realizarse tanto en línea como de manera presencial en las recaudadoras autorizadas. Sin embargo, ya sea que apenas estés por agendar cita, o tengas que cancelarla por algún motivo y la necesites reagendar, estos los pasos a seguir para completar el trámite de manera correcta.

Cómo cambiar la fecha de tu cita de Verificación Vehicular

El primer paso es visitar el portal de seguimiento de citas de la Verificación Responsable de Jalisco: https://citas-verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/seguimiento-citas/.

Después deberás proporcionar el número VIN/NIV de tu vehículo o el folio de tu trámite para buscar tu cita, y dar clic en la opción de cancelación.

Dentro del detalle de tu cita, encontrarás las opciones para modificarla o cancelarla.

Ahora las instrucciones en pantalla para confirmar la cancelación de tu cita.

Documentos que debes tener a la mano para tu Verificación Vehicular

Llevar el documento del folio de la cita (ya sea impreso o en digital).

Tarjeta de circulación.

Siguiendo estos pasos, podrás agilizar el trámite y evitar inconvenientes en el proceso de obtención o renovación de placas para tu vehículo.

