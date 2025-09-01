Lunes, 01 de Septiembre 2025

Transmisión EN VIVO del Primer Informe de Sheinbaum

Entre invitados, la Presidenta Claudia Sheinbam Pardo rinde su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rinde su Primer Informe de Gobierno a partir de las 11:00 horas de este lunes 1 de septiembre.

Sheinbaum ofrece su primer informe de gestión tras 11 meses de gobierno marcados por la tensión generada por la política proteccionista del presidente Donald Trump y sus reclamos por las operaciones de los poderosos cárteles de la droga mexicanos en Estados Unidos.

