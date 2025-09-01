Charros y mariachis te esperan en Ahualulco de Mercado

Ahualulco de Mercado está de fiesta con la llegada del mes patrio, además de presumirle al mundo que será una de las sedes del XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2025.

Y es que este 3 de septiembre a las 19:30 horas se llevará a cabo en su Plaza Principal el magno concierto como parte del encuentro, donde tomarán parte mariachis de Estados Unidos y Perú para deleite de los habitantes.

El presidente municipal de Ahualulco de Mercado, José Vladimir Arreola Álvarez, destacó que el Primer Festival Internacional del Mariachi y la Charrería será un evento de gran impacto cultural y económico para la región, con la expectativa de recibir a más de cinco mil visitantes. Subrayó que la derrama económica beneficiará no solo al municipio, sino también a localidades cercanas gracias a la necesidad de más de 200 habitaciones y a la integración con la Ruta del Tequila y el corredor agavero.

Agregó que este festival representa una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza cultural, histórica y natural de Ahualulco de Mercado.

Invitó a los asistentes a descubrir sus atractivos turísticos cercanos, como la zona arqueológica de Guachimontones (en Teuchitlán), las emblemáticas Piedras Bola, el Centro Histórico, la gastronomía tradicional y la calidez de su gente. “Ahualulco se viste de luz y color para recibir a México y al mundo”, afirmó.

Ahualulco de Mercado es una de las sedes del XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2025. EL INFORMADOR / F. González

Lo imperdible de las Fiestas Patrias

Los acordes del mariachi servirán también para calentar el ambiente de cara a las Fiestas Patrias que se llevarán a cabo en este municipio para conmemorar la Independencia de México a través de una programación cultural, cívica y artística que busca resaltar las tradiciones locales y fortalecer la identidad comunitaria.

Arma la agenda

“Voces y raíces de Ahualulco”, noche de talentos locales en la Plaza Principal (12 de septiembre).

Certamen de Señorita Fiestas Patrias con pasarela, traje típico de gala y bailes populares (13 de septiembre).

Día del charro, con misa para asociaciones charras, desfile y exhibiciones ecuestres (14 de septiembre).

Día del Grito de Independencia. Se contará con verbena popular, fuegos artificiales y música. (15 de septiembre).

Desfile cívico con escuelas y asociaciones locales. (16 de septiembre).

OB

