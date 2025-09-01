Con un mensaje en el que destaca el compromiso de su gobierno con la ciudadanía, la corresponsabilidad y la toma de decisiones que requirieron “mano dura”, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, arrancó este lunes la campaña de su primer informe de gobierno, con el lema “Gobernar es cuidar”, y que se realizará el próximo 8 de septiembre.

En dicho anuncio, la exdiputada federal destacó la compra de patrullas y motocicletas nuevas para la policía tapatía, la adquisición de ambulancias y de vehículos de servicios públicos, como motobombas para la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. También resaltó los martes comunitarios y los sábados de corresponsabilidad que se han llevado a cabo durante el primer año de gobierno.

“Me comprometí contigo a gobernar de una manera diferente, con firmeza para tomar decisiones difíciles que requieren mano dura, y también con empatía y sensibilidad para entender y atender tus necesidades […]. Yo sí creo en lo mejor de las personas y lo poderoso que resulta cuando sumamos esfuerzos; por eso cuidar de ti y hacer equipo contigo es lo más importante. Esa es mi forma de gobernar, por eso, gobernar es cuidar” , dijo.

Durante este primer año de Delgadillo García se retiró la concesión de recolección de basura a CAABSA luego de 30 años, con lo que el municipio se hizo cargo del servicio. Para ello se adquirieron 160 camiones de limpieza y la eficiencia de recolección aumentó a 95 por ciento, aseguró el Ayuntamiento tapatío.

Asimismo, se ha detenido a 22 bandas delictivas de la capital del estado, mientras que se han invertido tres mil millones de pesos para mejorar los servicios públicos de la ciudad. También se dividió el municipio en 11 comunidades a fin de concentrar las capacidades del gobierno y dar una respuesta más eficaz y rápida a las y los tapatíos.

