Policía que participó en asesinato de familia podría recibir condena ejemplar

La familia fue plagiada de su casa el pasado 9 de julio, días más tarde, los cuatro integrantes fueron hallados sin vida en San Cristóbal de la Barranca 

Por: Ámbar Orozco

En caso de ser hallado culpable, el imputado podría recibir una condena de varios años de prisión. Con esta detención, la Fiscalía ya suma cuatro personas procesadas por el asesinato. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Un presunto involucrado en el violento ataque contra una familia, que fue secuestrada el pasado 9 de julio en la comunidad de La Magdalena y posteriormente hallada sin vida en San Cristóbal de la Barranca, ha sido vinculado a proceso penal por el delito de Desaparición Forzada Agravada.

Se trata de Pablo “N”, un elemento de la policía municipal, señalado por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de dos adultos y dos menores. Las autoridades judiciales ya determinaron su vinculación a proceso por este grave delito.

El hecho está tipificado en el artículo 27, en concordancia con las fracciones I, II y VIII del artículo 32 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, así como por el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

En caso de ser hallado culpable, el imputado podría recibir una condena de varios años de prisión. Con esta detención, ya suman cuatro personas procesadas por su participación en los crímenes cometidos contra esta familia.

Según un comunicado, la Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer por completo este lamentable caso y castigar a todos los responsables.

Con información de la Fiscalía de Jalisco

