Ocotlán sufre inundaciones por desborde del río Zula

Debido a la creciente del río Zula luego de haber recibido un importante caudal de agua tras una fuerte tormenta acontecida la madruga del domingo, se presentan inundaciones en el poblado de San Martín de Zula en el municipio de Ocotlán, Jalisco.

Más de 20 viviendas afectadas que tuvieron que ser abandonadas debido al acumulado de precipitación aproximado de 50 centímetros. Ante ello, 46 personas habrían recibido resguardo en un albergue habilitado por el Sistema DIF Ocotlán y el Gobierno de Ocotlán.

Elementos de Protección Civil y Bomberos Ocotlán realizan recorridos constantes en San Martín de Zula y Santa Clara, vigilando de cerca la situación. Al momento se reporta que el nivel del río Zula permanece estable, aunque continúa recibiendo agua proveniente de Los Altos.

Ante la amenaza, se realizan recorridos aéreos con drones y avionetas, así como operativos acuáticos con embarcaciones, en búsqueda de identificar obstrucciones en el cauce.

Por el desborde del río Zula, la alcaldesa Deysi Angel Hernández, podría solicitar la declaratoria de emergencia en coordinación con Protección Civil Jalisco.

