El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó la actualización de la tormenta tropical "Kiko" este lunes 1 de septiembre.

La tormenta tropical "Kiko", apuntó el SMN, se mantiene al suroeste de la península de Baja California, mientras se fortalece rápidamente ; sin embargo, debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el país .

Esta mañana, el fenómeno se localiza, en su distancia al lugar más cercano en México, a mil 990 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur .

Su desplazamiento actual es hacia el oeste (265°) a 13 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h.

No te pierdas: EN VIVO. Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum

Debido a su distancia y trayectoria, la autoridad no emite recomendaciones.

Se espera que mañana martes 2 de septiembre, "Kiko" alcance la categoría como huracán , cuando se encuentre a 2 mil 130 km al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

Hasta el momento, en la cuenca del Pacífico, se han formado 11 ciclones tropicales; de los cuales, cinco han sido huracanes y los otros 6, tormentas tropicales. Se esperan en total entre 16 y 20 fenómenos de este tipo.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA