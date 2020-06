Pagan más a Policías del Estado, pero “adolecen” de capacitación

Pese a que el Gobierno del Estado incrementó el salario de los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado, los policías reconocieron que no se sienten capacitados para hacer su labor.

De acuerdo con la última encuesta “Qué piensa la policía”, cuyos resultados fueron dados a conocer este miércoles por la organización Causa en Común, los elementos estatales refirieron no sentirse preparados en cuestiones elementales de función. Por ejemplo, ocho de cada 10 policías dijeron no sentirse capaces para acudir a declarar a una audiencia, mientras que el 60% de los encuestados señaló no sentirse lo suficientemente preparado para mediar conflictos.

Según la información compartida por la investigadora Pilar Déziga, misma que forma parte del resultado nacional dado a conocer este día, la mitad de los policías señaló no sentirse capacitados para recibir una denuncia, además de que tres de cada 10 dijeron no estar suficientemente preparados respecto al uso de la fuerza y derechos humanos.

La investigadora refirió que estos datos se relacionan directamente respecto de lo que los elementos consideraron como los elementos necesarios para mejorar su desempeño, pues de los encuestados el 80% señaló contar con un mejor sueldo, mientras que el 70% pidió más y mejor capacitación. Por último, seis de cada 10 oficiales refirieron que podrían desempeñar mejor sus labores si contaran con mejor equipamiento.

Para Déziga, si bien el incremento de los salarios de los policías que se anunció el pasado mes de agosto representa un gran paso para la búsqueda de la mejora de sus elementos esto solo es el comienzo, ya que los oficiales deben contar con todas las herramientas necesarias para operar de manera eficiente, incluyendo capacitación, equipo y prestaciones, con la finalidad de que se sientan confiados para desempeñarse y con el respaldo de sus corporaciones.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Jalisco informó que en el último año se han brindado al menos 14 cursos de capacitación a sus elementos, entre los cuales destacan Actualización en armamento y tiro para personal de agrupamientos especiales de la Secretaría de Seguridad, Competencias Básicas de la Función Policial, Formación inicial del sistema penitenciario para el perfil de custodia penitenciaria, Derechos humanos en la actuación y función policiales, Protocolo Cadena de Custodia, Primer Respondiente y un Taller de Primer Respondiente y la Ciencia Forense Aplicada al Lugar de los Hechos.

En la última semana la Fiscalía del Estado informó sobre la detención y vinculación a proceso de dos elementos activos de la Comisaría de la Secretaría de Seguridad al ser señalados, uno de cometer un robo a una camioneta cargada con abarrotes, y otro por desaparición forzada, adicional a los levantones cometidos por policías investigadores de la Fiscalía Estatal el pasado 5 de junio, si bien no fueron cometidos por elementos de la Secretaría, también se relacionan por entes encargados de la seguridad y la procuración de la justicia.

Ante el incremento de anomalías cometidas por las distintas policías del Estado y del País, el Durante el investigador de la Universidad Autónoma de México, Luis de la Barreda, explicó durante la presentación del documento que es justo por esta razón que las autoridades deben prestar más atención a sus corporaciones, invirtiendo en ellas para brindarles mejores salarios, además de capacitarlos en temas esenciales para el desempeño de sus funciones.

“El salario, los derechos, el hecho de que los policías no tengan la capacitación mínima, nos hace ver que hay un gran desprecio por la función policíaca”, expresó.

Por su parte, María Elena Morera, presidenta de la organización refirió que lo anterior forma parte del abandono institucional debido a que no ha podido consolidarse un modelo policial a nivel federal, pues hasta ahora no hay castigos para aquellas entidades y corporaciones que no brindan las condiciones necesarias para su operación.

“Si queremos policías de primer nivel, deben recibir un salario, capacitación y equipamiento de primer nivel. De lo contrario, nunca contaremos con instituciones civiles que puedan hacer frente a las amenazas. No es de sorprendernos que actúen como han actuado, sino que deberíamos sorprendernos de que no han actuado mucho pero”, añadió la presidenta.

NR