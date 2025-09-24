PRI propone plan de reestructuración para modernizar el SIAPA

La diputada María del Refugio Camarena Jáuregui presentó en el Congreso local el “Plan de Reestructuración de Gobernación Administrativa, Nueva Gerencia Pública y Operativa, SIAPA 2.0”, un proyecto que busca modernizar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con la legisladora priista, la iniciativa plantea que en los próximos cinco años el organismo evolucione en materia administrativa, financiera y operativa, con el fin de ofrecer servicios de calidad, garantizar el derecho al agua y prevenir inundaciones y hundimientos.

El plan se integra por 18 acciones estratégicas, entre ellas la transformación de la junta de gobierno en un órgano de coordinación, la creación de un consejo ciudadano de evaluación, la reducción del 15% de la plantilla en mandos medios y altos, así como la modernización de la red hidráulica y la construcción de un nuevo colector pluvial. También prevé un sistema de cobro inteligente para cartera vencida, un registro de deudores y una plataforma intermunicipal de transparencia.

La propuesta requerirá una inversión de 35 mil millones de pesos entre 2026 y 2031, con una asignación anual cercana a los 7 mil millones, y será presentada al gobernador Pablo Lemus Navarro.

Por su parte, Laura Haro Ramírez, presidenta del PRI Jalisco, afirmó que la crisis hídrica en el estado se ha agravado por la deficiente gestión del SIAPA, la expansión inmobiliaria desordenada y la falta de proyectos de captación de agua pluvial. Anticipó que en los próximos días el partido acudirá al Senado y a la CONAGUA para exigir la inclusión de Jalisco en el plan hídrico nacional y defender al Lago de Chapala.

La propuesta fue respaldada por diputados locales, dirigentes estatales y municipales del PRI, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer al organismo intermunicipal frente a los retos de la metrópoli.

YC