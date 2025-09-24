Sader Jalisco deja en manos del Gobierno Federal solución a maiceros

La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado dejó en manos del Gobierno Federal la solución a los productores de maíz que amenazaron con manifestarse en los próximos días si no reciben apoyos a la comercialización del grano.

Eduardo Ron, secretario de Desarrollo Rural, comentó que se trata de un tema directo entre las organizaciones con el delegado federal de la Sader.

"Obviamente no te puedo dar yo una respuesta porque no la tengo. Acudieron directamente con el delegado federal y es con quien traen las negociaciones", comentó.

El funcionario explicó que el Gobierno del Estado esperará a que el Gobierno Federal vía la Sader haga un planteamiento a los productores para ver cómo los apoyará Jalisco.

"Yo estoy esperando diálogo con Gobierno Federal, una vez más con el Secretario (Julio) Berdegué y las organizaciones a ver a qué punto llegamos para apoyarlos porque sí viene muy complicado el tema del precio" añadió Ron.

Hace unos días más de un centenar de productores de maíz de Jalisco y otros estados se manifestaron por la caída en los precios del grano y pidieron su rescate al Gobierno Federal.

Ricardo Hernández, representante de los productores de maíz de Jalisco, explicó que actualmente la tonelada de maíz se cotiza en promedio a 5 mil pesos y piden apoyos para que llegue a los 7 mil 200 pesos como mínimo.

"Los precios están caídos, la Bolsa de Chicago se cayó, tenemos un precio con el que no podemos salir adelante, ya tronó esto. El Gobierno Federal tiene que entrar al rescate y apoyarnos para obtener un precio mínimo de 7 mil 200 pesos por hectárea porque si no estamos perdido s", afirmó.

El dirigente de los maiceros dijo que el titular de la Secretaría de Agricultura, Julio Berdegué, se está haciendo de la "vista gorda" y no ha atendido las exigencias de los productores.

"La cosecha de Sinaloa ya está y los pobres productores no hayan qué hacer. Jalisco, Michoacán y Guanajuato están por cosechar y tenemos una incertidumbre porque sabemos a cuánto vamos a vender, pero con lo que nos van a pagar no alcanzamos a pagar las deudas de nosotros", explicó.

Los productores se reunieron con el delegado de la Sader en Jalisco, Alfredo Porras Domínguez a quien le pidieron que sean recibidos por la secretaría de Gobernación o por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Porque el Secretario (Julio Berdegué) no resuelve nada, nada más está pateando el bote".

Al final de esta reunión los productores amenazaron con tomar carreteras en los próximos días si no hay solución a las demandas.

