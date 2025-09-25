Las lluvias regresaron al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). El pronóstico del clima para este jueves 25 de septiembre es de precipitaciones por la tarde. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en Nayarit y muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Nayarit.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. Probabilidad de algunos chubascos puntuales en horas de la tarde y hacia la noche . La temperatura máxima será de 27-30 y la mínima de 16-19 °C.

Lluvia en Guadalajara

04:00 PM 47% de probabilidad de lluvia 26 °C 05:00 PM 58% de probabilidad de lluvia 25 °C 06:00 PM 49% de probabilidad de lluvia 24 °C 07:00 PM 39% de probabilidad de lluvia 22 °C 08:00 PM 38% de probabilidad de lluvia 21 °C

La probabilidad de lluvia este jueves en Guadalajara es del 56 por ciento, aunque es más probable que se presente entre las 17:00 y 18:00 horas .

Clima nacional

La entrada de humedad de ambos litorales, en interacción con inestabilidad de la atmósfera y el paso de una onda tropical, ocasionarán lluvias fuertes en el noroeste, occidente, centro y sur de México.

Mientras que el frente frío por el lado del noreste ocasionará lluvias en dicha región.

Jalisco, con lluvias en las diferentes regiones del estado, en horas de la tarde y noche .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

