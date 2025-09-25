Durante las primeras horas de este jueves 25 de septiembre, el Radar Doppler del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) advirtió la presencia de una tormenta con actividad eléctrica ingresando en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y la Ribera de Chapala.

El primer aviso fue cercano a las 2:00 a.m. y en una hora los ecos de lluvia se extendieron a Zapotlanejo, Tonalá y a la Región Valles. Además de que se advirtió la presencia de lluvias durante las próximas horas.

La caída de precipitación en distintas zonas se prolongó hasta pasadas las 4:00 a.m.

Derivado de ello, personal operativo de Policía Vial Jalisco se encuentra desplegado a lo largo del AMG atendiendo los distintos sistemas viales matutinos así como realizando recorridos de vigilancia y cerrando la circulación en las calles, avenidas, túneles y pasos a desnivel que se han vuelto intransitables por inundación.

Cierres viales por inundación este jueves 25 de septiembre

Al momento, la Policía Vial Jalisco ha confirmado el cierre total a la circulación en las siguientes vialidades:

Paso a desnivel de avenida Belisario Domínguez y el Anillo Periférico

Cruces de San Enrique y San Pedro en San Pedro Tlaquepaque

