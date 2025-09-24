Inauguran Casa de los Invencibles en sede de Nariz Roja

La organización civil Nariz Roja A C. inauguró la llamada Casa de los Invencibles, en su sede ubicada en la colonia El Retiro, de Guadalajara.

El nuevo espacio, que está junto a la sede de la organización, se tiene planteado que funcione como albergue para pacientes con cáncer, que se les brinde acompañamiento y atención a quienes enfrentan la enfermedad.

Durante el acto, se develó una placa conmemorativa con fecha del 24 de septiembre de 2025, la cual fue dedicada al oncólogo pediatra Sergio Gallegos del Hospital Civil de Guadalajara, por su apoyo en la recolección de recursos para donarlos a la organización.

Alejandro Barbosa, fundador de la organización, destacó la labor que se ha hecho en apoyo de los menores pacientes con cáncer y la gestión de apoyos para conseguir medicinas oncológicas.

"Quiero dar las gracias, darles las gracias. Esta casa ya tiene nombre. Si se forman en el amor, vamos a tener una sociedad más grande, más positiva", dijo como parte de su discurso.

A la par, resaltó el apoyo que se ha recibido en Jalisco, principalmente por el gobierno del Estado para etiquetar recursos para organizaciones de la sociedad civil, situación que no se da en otras entidades como Oaxaca.

"La tenemos complicada, no la tenemos ganada, pero hay voluntad", dijo.

Entre las propuestas, planteó una iniciativa de apoyo a pacientes con cáncer y consiste en que cada estudiante de educación básica de Jalisco dé un teléfono celular arruinado y recaudar 10 a 12 pesos por cada uno. Y sumando la cantidad de estudiantes en Jalisco, que asciende a 1.6 millones, recaudarían una bolsa de recursos para hacer frente al desabasto de medicinas en caso de presentarse el siguiente año.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, explicó que se ha buscado apoyar desde el Gobierno de Jalisco con 158 millones de pesos para la compra de medicamentos oncológicos ante el desabasto a nivel federal.

YC