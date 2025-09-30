"Otra vez quedamos sin nada": vecinos tras inundaciones en Zapopan

De nuevo, la lluvia provocó inundaciones que dejaron múltiples pérdidas materiales a vecinos de la colonia Lomas de Tabachines, en el municipio de Zapopan. Dicha colonia fue afectada por inundaciones el pasado 15 de julio.

La lluvia que cayó la tarde de este lunes 29 de septiembre, provocó afectaciones en 37 viviendas de la colonia Lomas de Tabachines; otras 5 resultaron con daños en la colonia Balcones de la Cantera y 4 con daño estructural, informó el ayuntamiento de Zapopan. Además, hubo autos con daños, bardas caídas, rejas colapsadas, entre otras afectaciones.

Rocío Berenice Valadez, vecina de Lomas de Tabachines, dijo que perdieron nuevamente sus pertenencias, igual que el pasado 15 de julio.

"Otra vez quedamos sin nada, vacía la casa, uno con lo que traemos puesto, es lo que tenemos. Despensa que teníamos que, gracias a Dios teníamos, habíamos tenido de la otra vez, gente que nos daba, todo se fue otra vez, lo poco que habíamos comprado, refri, estufa, lo indispensable para apenas estar bien, todo se fue, lo poquito que le habíamos metido a la casa para poder empezar otra vez".

La anterior ocasión, fueron 144 viviendas afectadas en las colonias La Martinica y Lomas de Tabachines y se determinó que 29 de ellas se encuentran inhabitables. En esta ocasión, son menos, pero no por ello, es menor la preocupación.

Aurora Romero vive con su esposo e hijos. Perdió horno, alacena que acababa de comprar, muebles y más objetos. "Llovió bastante, más que la otra vez. Ya lo veíamos venir, no paraba el agua", dijo. Mientras cuenta la situación, se le entrecorta la voz debido a la tristeza: "Pues triste (se entrecorta la voz), triste deprimida porque no hay nada qué hacer. Gracias a Dios estamos bien, no hubo pérdidas".

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, reconoce la problemática y dijo que la zona es peligrosa para habitarla.

"Este canal está lleno otra vez de basura, se había limpiado completamente. Esto provocó que se desbordara toda el agua para acá. Sigue siendo un lugar peligroso para habitarlo".

Guadalupe Cabral, vecina, dijo que fue "menos agua, pero más daño". En su vivienda, una barda colapsó y otras dos están con daños.

"Ya ni siquiera tengo palabras. La otra vez fue el portón el que nada más tuvo daños, ahora fueron mis bardas, las tres están en riesgo, la de acá se cayó y la de acá está cuarteada".

Ante el riesgo de que se repita la situación, vecinos consideran la posibilidad de reubicarse.

