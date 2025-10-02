Tlajomulco impulsa transporte escolar en López Mateos y abre otras alternativas viales

Con la meta de reducir la saturación vial en el corredor López Mateos y ofrecer alternativas de movilidad sustentable, el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la instalación de una mesa de diálogo sobre Transporte Escolar en la zona de Bosques y López Mateos.

La reunión contó con la participación de la Secretaría de Transporte de Jalisco, representantes de colegios privados y fraccionamientos residenciales, quienes coincidieron en la urgencia de consolidar un modelo eficiente y accesible de transporte escolar que contribuya a aliviar el tránsito en esta vía estratégica del sur de la metrópoli.

“Creo oportuno, más que nunca, tener un diálogo colaborativo, una mesa que aporte desde este momento y que se irá desdoblando en distintas etapas para buscar un modelo ejemplar de transporte escolar. Sabemos que no resolverá el problema por completo, pero sí permitirá avanzar bastante”, expresó el alcalde.

Velázquez Chávez subrayó que la regulación del transporte escolar en Tlajomulco no se impondrá de manera unilateral, sino que será producto de un proceso participativo. Este incluirá la voz de padres de familia, representantes de instituciones educativas y dependencias técnicas, con el fin de construir consensos y garantizar viabilidad en las propuestas.

Entre las medidas adicionales que se analizarán como resultado de esta mesa se encuentran: horarios escalonados en escuelas, planes de autocompartido, incentivos fiscales para quienes adopten esquemas de movilidad sustentable, así como infraestructura peatonal y vial que brinde seguridad a los entornos escolares.

Gerardo Quirino Velázquez Chávez preside la mesa de diálogo sobre transporte escolar en la zona López Mateos. ESPECIAL

“Lo que nos queda claro es que ninguna medida aislada resolverá el problema. Necesitamos sumar transporte escolar, horarios escalonados, infraestructura y organización comunitaria. Solo así podremos avanzar hacia un plan integral de movilidad en López Mateos”, enfatizó Quirino.

El secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, respaldó la iniciativa y destacó la relevancia de unificar esfuerzos entre municipios, familias y autoridades estatales.

“Lo que hoy venimos a impulsar es trabajar de aquí a agosto del próximo año para desdoblar un modelo viable, con experiencias exitosas y acompañamiento técnico, que sea autosostenible y no implique un cargo extraordinario para los padres de familia. Queremos que ayude a reducir la contaminación, mejorar la seguridad vial y, sobre todo, mitigar el tráfico en el corredor López Mateos”, indicó Monraz.

En su intervención, René Caro Gómez, coordinador general de Gestión del Territorio y Obras Públicas, presentó un diagnóstico que confirma la magnitud del reto: el corredor López Mateos concentra hasta 200 mil desplazamientos diarios, de los cuales nueve de cada diez corresponden a vehículos particulares. Esta saturación genera problemas de infraestructura, seguridad vial y convivencia entre peatones, ciclistas, transporte público, carga pesada y automóviles.

El estudio también reveló que en el corredor existen 193 planteles educativos, pero únicamente 39 tienen más de 300 alumnos y, por ley, cuentan con un plan de movilidad escolar. Sin embargo, Caro subrayó que es indispensable trabajar con todos los planteles y comunidades escolares para definir un modelo integral.

El plan propuesto contempla cuatro etapas: diagnósticos durante este año, diseño de un programa piloto en 2026 y arranque del modelo de transporte escolar para el ciclo 2026-2027. Con ello, se busca que el transporte escolar se convierta en una herramienta clave para mejorar la movilidad en López Mateos y abrir nuevas alternativas para miles de familias.