Eligen a David Figueroa Márquez presidente de la Unión Internacional del Notariado

Con 44 votos a favor, el notario mexicano y decano David Figueroa Márquez fue elegido como nuevo presidente de la Unión Internacional del Notariado para el periodo 2026-2028, en un evento celebrado en la ciudad de Berlín, Alemania.

El Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, encabezado por José Luis Leal Campos, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, presidido por Ricardo Vargas Navarro, así como diversos Colegios de Notarios de México conformaron la delegación de más de 150 notarios que brindaron su apoyo a Figueroa Márquez como candidato para esta organización.

El Colegio jalisciense felicitó al nuevo presidente de la Unión Internacional del Notariado y destacó su vasta trayectoria en el notariado nacional e internacional, asegurando que ha dejado huella en México y en el mundo.

“El notariado mexicano celebra con orgullo la elección de David Figueroa Márquez como nuevo presidente de la Unión Internacional del Notariado. Su liderazgo, experiencia y profundo compromiso con la función notarial han dejado huella en México y en el mundo. Estamos seguros que con su guía el notariado internacional seguirá fortaleciéndose y sirviendo con excelencia a la sociedad. Las y los notarios de México lo felicitamos y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, compartieron a través de sus redes sociales.

El mismo Colegio de Notarios del Estado aseguró que desde hace más de 25 años Figueroa Márquez se ha desempeñado como notario público, con una “trayectoria extraordinaria”. Añadió que su “liderazgo, una visión, una inclusión y una vinculación con autoridades que los que en su momento fueron abogados aspirantes a notarios, siempre tendió una mano amable y fraterna y ayudó a su formación”. Se resalta que también Figueroa Márquez ha ayudado de cerca de José Luis Leal Campos en sus acciones como presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco y como secretario del Consejo Nacional del Notariado Mexicano.

David Figueroa Márquez cuenta con una experiencia de más de 25 años como miembro activo de la Unión Internacional del Notariado, en donde ha fungido como consejero permanente, coordinador de conferencias internacionales y presidente de la Comisión de Asuntos Americanos en dos periodos consecutivos, antes de ser designado como presidente de esta organización. Su experiencia lo convierte en una figura clave en el ámbito notarial a nivel global y como uno de los líderes más experimentados y respetados del sector.

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano también celebró la elección de Figueroa Márquez y afirmó que desde su nueva posición seguirá sirviendo con excelencia a la sociedad.

El nuevo presidente de la Unión Internacional del Notariado ha dedicado más de 36 años al ejercicio profesional como Notario número 57 de la Ciudad de México. Es profesor en la especialidad de derecho notarial y registral en la división de estudios de posgrado de la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), miembro del jurado en diversos exámenes de aspirante a notario y de oposición en el Colegio de Notarios de la CDMX y expositor en diversos seminarios, jornadas académicas y diplomados organizados por los diferentes Colegios de Notarios e instituciones registrales del país.

También, gracias a su reconocida trayectoria, se ha desempeñado como profesor universitario en diversas universidades del extranjero, como la Universidad Notarial Argentina.

