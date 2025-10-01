Este miércoles la Fiscalía de Jalisco confirmó la localización con vida de Edgar Axel Ríos Urzúa de 15 años de edad.

Ríos Urzúa es alumno de la escuela Preparatoria Vocacional fue visto por última vez el pasado 27 de marzo, en la Colonia Olímpica de Guadalajara.

"Dejamos de buscarlo en cada persona que veíamos en la calle, afortunadamente #axelrios ya está en casa. Estaremos eternamente agradecidos por toda su ayuda en la búsqueda y por sus oraciones que nos brindaron", publicó en redes la tía del joven, Sara Ríos.

En un comunicado en redes sociales la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) dio la bienvenida al estudiante que estuvo desaparecido durante más de seis meses.

"Axel ya se encuentra con su familia y nosotras, nosotros la comunidad estudiantil celebramos su regreso. Bienvenido Axel tu manada te buscó y te esperó, tu regreso nos llena de esperanza", dijo.

Asimismo la FEU exigió a las autoridades la pronta localización de otros compañeros que faltan y que las desapariciones diarias dejen de ser una cotidianidad y pasen a ser un recuerdo sumamente amargo y lamentable de la historia de la federación.

La rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, dijo que se ha tenido contacto y acompañamiento con la familia de Edgar Axel Ríos Urzúa.

MF