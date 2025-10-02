La inauguración de la SIMI colonia en las colonias Nueva España y Agua Fría de Zapopan, celebrada ayer, marcó un hito en Jalisco, siendo la primera en el estado y la cuarta a nivel nacional. Este proyecto, liderado por la Fundación SIMI, busca transformar la comunidad mediante una intervención integral que no solo se limita a la recuperación del espacio público, sino que también impulsa la construcción de comunidad y mejora el bienestar de los habitantes. Un aspecto distintivo de este proyecto es el mural panorámico que representa la cara del “Doctor Simi”, visible desde la carretera a Saltillo, y que se despliega a lo largo de las viviendas de la colonia.

Los trabajos para establecer esta Colonia Simi comenzaron el 8 de marzo de 2024, con una duración prevista de seis meses. Sin embargo, según explicó Astrid García Gallegos, directora de la Fundación, el proyecto se extendió a un año y tres meses debido a problemas con el terreno, que se estaba desgajando. A pesar de este inconveniente, el proyecto fue bien recibido por la comunidad y las autoridades de Zapopan, lo que permitió que se añadieran inversiones adicionales para mejorar la infraestructura local.

García Gallegos expresó su gratitud por el apoyo recibido por parte de los vecinos y las autoridades, destacando que la fundación ha trabajado de cerca con la comunidad, conociendo sus necesidades y problemáticas. La frase “La unión hace la fuerza” resonó como lema de este esfuerzo conjunto.

Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo Por Un País Mejor y CEO de Farmacias Similares, destacó que la Colonia Simi va más allá de simplemente pintar fachadas, abarcando un enfoque integral para mejorar la salud física y emocional de los residentes. Entre las iniciativas que se han implementado se incluyen un consultorio psicológico y médico gratuitos, un espacio para hacer ejercicio y un huerto comunitario, a través del programa “SíMiPlaneta”. También se estableció un comedor comunitario que ofrece comidas saludables a los habitantes de la colonia. González Herrera subrayó la importancia de estos programas para elevar el bienestar y la calidad de vida de las personas que habitan en esta zona marginada.

La intervención artística es otro aspecto destacado de la Colonia Simi. Se realizaron dos murales que representan la cara del Doctor Simi, los cuales fueron elaborados por los muralistas “Team Tormenta”. Para llevar a cabo el proyecto, la Fundación del Dr. Simi destinó más de 11 mil litros de pintura y más de mil litros de impermeabilizante, cubriendo una superficie de 203 mil 416 metros cuadrados entre ambas colonias.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, celebró la colaboración entre el gobierno y el sector empresarial, destacando la importancia de las empresas socialmente responsables en la reducción de las desigualdades sociales. Aplaudió el trabajo de la Fundación del Dr. Simi y señaló que estos proyectos, junto con las acciones del gobierno local, como la rehabilitación de calles y el trabajo en el arroyo que cruza la zona, son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

La Colonia Simi de Zapopan se une a otras tres iniciativas similares en Ecatepec, Estado de México; Mérida, Yucatán; y Guadalupe, Nuevo León. Hasta la fecha, estas colonias han beneficiado a dos mil 899 familias, lo que equivale a 14 mil 495 personas. Además, se prevé la creación de una Colonia Simi autosustentable en Torreón, Coahuila, y la primera internacional en Bogotá, Colombia, ampliando así el impacto social de este modelo de intervención.

Víctor González Herrera y Juan José Frangie (centro) encabezaron la inauguración de la SIMI colonia en Zapopan. EL INFORMADOR/J. Acosta

Los consultorios médicos y psicológicos gratuitos están equipados para atender de la mejor forma a la población. EL INFORMADOR/J. Acosta

La colocación de huertos urbanos requieren de la cooperación de los habitantes de las colonias beneficiadas. EL INFORMADOR/J. Acosta

Ejes de la Colonia Simi

Alimentación: con la creación de comedor comunitario con espacio para 24 comensales y entrega bimestral de despensas a las familias.

con la creación de comedor comunitario con espacio para 24 comensales y entrega bimestral de despensas a las familias. Salud física y emocional: con campañas, consultorio para brindar atención médica gratuita, donación de medicamento, sala de bienestar para dar consulta psicológica y talleres para bienestar emocional.

con campañas, consultorio para brindar atención médica gratuita, donación de medicamento, sala de bienestar para dar consulta psicológica y talleres para bienestar emocional. Dignificación de la vivienda: mediante la pinta de casas e impermeabilización de techos.

mediante la pinta de casas e impermeabilización de techos. Deporte: con instalación de multiejercitadores en el nuevo parque de la zona.

con instalación de multiejercitadores en el nuevo parque de la zona. Recreación: instalación de juegos infantiles también en este nuevo espacio.

instalación de juegos infantiles también en este nuevo espacio. Medioambiente: reforestación de la zona, instalación de un huerto comunitario con 10 camas de cultivo y un sistema de captación de agua de lluvia, además de educación ambiental y enotecnia.

reforestación de la zona, instalación de un huerto comunitario con 10 camas de cultivo y un sistema de captación de agua de lluvia, además de educación ambiental y enotecnia. Atención de servicios como agua y luz.

El comedor comunitario se estableció para erradicar el hambre entre la comunidad. ESPECIAL

El nuevo parque en la Colonia Nueva España es un espacio para chicos y grandes. EL INFORMADOR/J. Acosta

INAUGURACIÓN

Un nuevo parque para todos

La primera Colonia Simi en Jalisco fue inaugurada junto con el parque Nueva España, un proyecto impulsado por la Coordinación General de Cercanía Ciudadana, la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura y la Fundación del Dr. Simi. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, destacó que la inversión de 15.99 millones de pesos provino del Presupuesto Participativo municipal.

El parque, ubicado en el cruce de las calles Morelos y Vicente Guerrero, cuenta con mil 217 metros cuadrados e incluye juegos infantiles, ejercitadores, escenario, alumbrado público, cisterna y mobiliario urbano. La Fundación del Dr. Simi complementó el espacio con mesas de picnic, bancas, camas de cultivo, comedor comunitario y consultorios médicos y psicológicos gratuitos.

Frangie expresó que este proyecto es resultado de un gobierno comprometido con la confianza de los ciudadanos, mientras que Víctor González Herrera, presidente de Grupo SIMI, enfatizó la importancia de dignificar las colonias marginadas. Además, el director de Obras Públicas, Ismael Jáuregui, señaló que la alcaldía trabaja en mejorar vialidades e infraestructura, con una inversión de 100 millones de pesos en la zona.

El evento contó con la presencia de vecinos, que disfrutaron de un show, mariachi en vivo, y la entrega de despensas, juguetes y peluches del Doctor Simi. Asistieron también figuras como la cantante “Toñita” y el exfutbolista Rubén Omar Romano.

Se le dará atención integral a cada persona que habite esta Colonia Simi. EL INFORMADOR/J. Acosta

AFIRMAN VECINOS

Un sueño hecho realidad

El proyecto en la Colonia Nueva España ha sido un cambio notable para la comunidad, impulsado por la Fundación del Dr. Simi. Desde su inicio, los vecinos han estado involucrados activamente, planteando sus necesidades, entre ellas, la construcción de un parque para el esparcimiento y la resolución de problemas ambientales, como el arroyo que atraviesa la zona. Este último ya ha comenzado a ser entubado para evitar que se convierta en un espacio insalubre y peligroso para los habitantes.

Astrid García Gallegos, directora de la Fundación del Dr. Simi, explicó que este enfoque integral ha sido clave para la mejora de la colonia. Además de los trabajos de infraestructura, las familias se benefician con la entrega de despensas mensuales, lo cual ha sido de gran apoyo para aquellas personas que antes no podían acceder a alimentos básicos.

Olga Venegas, vecina de la colonia, destacó la importancia de estos apoyos y expresó que el proyecto ha sido “un sueño hecho realidad”, comparando la transformación de la colonia con la envidia de otras comunidades cercanas.

Venegas relató cómo la situación antes de la llegada de la Fundación era muy diferente. Las calles estaban mal planeadas, había basura por doquier, y el acceso a servicios básicos era limitado. Sin embargo, gracias al trabajo de la Fundación y a las visitas constantes de sus representantes, la comunidad ha experimentado una mejora visible. “La Fundación nos ha dado todo lo que pedimos”, dijo Venegas, agradeciendo las despensas de alta calidad que reciben las familias más necesitadas.

El compromiso del Gobierno de Zapopan también ha sido crucial en este proceso. La vecina expresó que el apoyo tanto de la Fundación como de las autoridades locales ha sido fundamental para mejorar la calidad de vida en la colonia. Para ella, la llegada de este proyecto no solo es una bendición, sino un testimonio de la solidaridad de la comunidad, que ha transformado su entorno gracias al trabajo de vecinos, la fundación y el gobierno.

La presencia del Dr. Simi brindó alegría a chicos y grandes de la Colonia Simi en Zapopan. ESPECIAL

La colaboración de la comunidad de esta SIMI colonia fue clave para cristalizar el proyecto. ESPECIAL

Un modelo para transformar comunidades vulnerables

La primera Colonia Simi en Ecatepec, Estado de México, fue inaugurada en octubre de 2021 como parte de un proyecto impulsado por la Fundación del Dr. Simi con el objetivo de mejorar integralmente las condiciones de vida de sus habitantes.

Esta iniciativa, que involucró tanto a las autoridades locales como a los propios vecinos, fue concebida para atender a poblaciones vulnerables a través de un enfoque socioambiental. El proyecto aborda múltiples áreas como la seguridad alimentaria, la salud, la seguridad pública, la dignificación de la vivienda, y la sana convivencia. Además, busca resolver una de las necesidades más críticas de la zona: la falta de agua.

A cuatro años de su inicio, el proyecto ha mostrado resultados positivos. Según Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo Por Un País Mejor, un estudio realizado en colaboración con el Centro de Investigación en Responsabilidad Social (CIRES) del IPADE Business School reveló una mejora significativa en la percepción de bienestar de los habitantes de la colonia y una reducción de la inseguridad.

El estudio, presentado en 2025, confirmó lo que hasta entonces se intuía: el modelo de intervención ha sido efectivo en aumentar la sensación de seguridad y bienestar en las comunidades.

Este éxito ha llevado a la replicación del modelo en otras zonas, con la inauguración de la primera Colonia Simi en Guadalajara, específicamente en las colonias Nueva España y Agua Fría de Zapopan. González Herrera destacó que este proyecto es un ejemplo de lo que se puede lograr a gran escala, llevando el modelo de Ecatepec a otros estados y demostrando su efectividad para transformar entornos desafiantes.

El estudio de IPADE también se plantea como una base para establecer un plan de acción que permita seguir desarrollando modelos de intervención basados en las capacidades empresariales, con el fin de mejorar los entornos urbanos y proporcionar avenidas prometedoras para la sociedad.

Esta iniciativa busca que el proyecto no solo beneficie a las comunidades específicas, sino que se convierta en un modelo replicable en todo el país.