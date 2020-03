Obligarán al Poder Judicial del Estado a transparentar sentencias

En sesión de pleno del Congreso local se aprobó una reforma a la Ley estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para establecer que todas las sentencias definitivas emanadas de cualquier órgano judicial estatal serán públicas. La modificación contempla que deberán transparentarse las resoluciones de los últimos diez años protegiendo la información confidencial y reservada.

La diputada Ana Lidia Sandoval, promotora de la reforma, explicó que el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura deben emitir a más tardar en dos meses el programa para el cumplimiento de la reforma con la calendarización para cumplir la nueva obligación.

Como fecha límite para publicar las sentencias de la última década se fijó el primero de julio de 2022.

“Aún existen obstáculos que restringen el derecho a la información, uno de esos casos es el acceso a las sentencias que emite el Poder Judicial del Estado pues la ley de transparencia sólo imponía la obligación de publicar las sentencias que no pueden impugnarse y esto no abona nada a la transparencia y es urgente que la sociedad conozca qué hacen nuestros jueces y nuestros magistrados y sobre todo cómo lo hacen”, comentó

El Poder Judicial de Jalisco ocupó el lugar 23 en el informe “(In)Justicia Abierta. Ranking de opacidad judicial en México”, presentado el año pasado en el Senado. La Entidad obtuvo apenas 12.5 de 100 puntos por no registrar las sentencias emitidas, por no considerarlas de interés público y por no contar con políticas de transparencia proactiva.

Destraban evaluación a aspirantes a magistrados

Debido al retraso en el nombramiento del titular del Centro de Evaluación del Poder Judicial estatal, diputados locales avalaron cambios al reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer que los aspirantes a una magistratura podrán presentar las pruebas de control y confianza en instituciones acreditadas por el Centro Nacional, con las que el Congreso estatal firme convenio.

La modificación avanzó con tres votos en contra de la bancada del PRI y 28 a favor. Con el ajuste esperan poder iniciar los procesos para nombrar a quienes ocupen las ocho magistraturas que están vacantes, en algunos casos desde hace más de un año.

Descartan vagones rosas

Legisladores locales “descafeinaron” una propuesta de reforma que buscaba formalizar medidas como destinar unidades de transporte exclusivas para mujeres o habilitar módulos para atención a víctimas de acoso. El dictamen final se redujo a establecer que las Secretarías de Igualdad, Seguridad y la de Transporte; deben coordinarse y aplicar políticas públicas para evitar el acoso a mujeres en el transporte público.

Fue aprobado solicitar a los presidentes municipales del Estado, en especial de los municipios declarados en alerta de género, que materialicen acciones para llevar a cabo programas para promover la igualdad, prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.

Fincan cargo de 7 MDP a Villa Corona

El pleno del Congreso fincó cargo de 7.1 millones de pesos (MDP) a la cuenta pública 2017 del Ayuntamiento de Villa Corona, por gastos no justificados adecuadamente ejercidos durante ese año. También se ratificaron cargos en las cuentas 2016 y 2017 de Ejutla por un millón y 2.2 MDP, respectivamente. En el caso de Mexticacán del 2017 el señalamiento es por 925 mil pesos y en Tonila 232 mil pesos correspondientes al año 2016. Se aprobaron sin cargos las revisiones de gastos de las administraciones de Chimaltitán, Acatic y Atemajac de Brizuela del 2017.

LS