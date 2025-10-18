No cabe duda que la colonia Americana y las calles aledañas cuentan con la vibra nocturna más popular del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Quizá no haya mayor concentración de bares y lugares para pasar la noche, aunque algunas personas prefieran el centro de la ciudad o alguno que otro rincón nocturno.

Si deseas pasar una buena noche ahora en fin de semana, en esta nota te mostramos cuál es el Bar en esta colonia que ha recibido una mejor calificación por usuarios de Google.

¿Cuál es el mejor bar de la colonia Americana?

De acuerdo con calificaciones de Google y tomando en cuenta aquellos que ya cuentan con una cierta cantidad de reseñas, el mejor Bar de la colonia Americana de Guadalajara es De La O Cantina. Este establecimiento destaca con una calificación promedio de 4.7/5 estrellas (basada en más de 1,200 reseñas), superando a otros populares en la zona. Se ubica en Calle Argentina 70 y es reconocido por su ambiente acogedor que fusiona el estilo tradicional de una cantina mexicana con toques modernos, como cócteles innovadores. elogian los tragos creativos (como el Pepita Tequila Mai Tai), las botanas regionales (tacos de chorizo con papa son un hit) y el servicio amigable y paciente, ideal para principiantes en coctelería.

También podrías considerar Loba Restaurante Gastropub con 4.7 estrellas, Meñique Cava Urbana con 4.6 estrellas, El Gallo Altanero con 4.4 estrellas y El Rey Mezcalería con 4.4 estrellas.

