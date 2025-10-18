Sábado, 18 de Octubre 2025

Detienen a sujeto por robo de motocicleta en Valle Real

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia sobre los cruces de las avenidas Santa Margarita y Aviación

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El sujeto fue remitido ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación legal. ESPECIAL / Policía de Zapopan

El día de ayer, elementos del Escuadrón Motorizado "Jaguares" parte de la Comisaría de Seguridad de Zapopan, detuvieron a un sujeto masculino y aseguraron una motocicleta que contaba con reporte de robo. Los hechos sucedieron en calles de la colonia Valle Real.

Personal de Policía de Zapopan se encontraba realizando un recorrido de vigilancia sobre los cruces de las avenidas Santa Margarita y Aviación cuando avistaron una motocicleta Italika, color rojo con negro, tripulada por un masculino sin casco, que al percatarse de la presencia del personal mostró una actitud inusual por lo que fue interceptado.

Los elementos revisaron los números de identificación del automotor, y el sistema arrojó que dicho vehículo contaba con reporte de robo del pasado lunes 13 de octubre, por lo que el sujeto de 20 años fue puesto en custodia.

Ante ello, el masculino fue remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

