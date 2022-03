Nicolás, niño genio que juega Legos y estudia a los átomos

Con sólo ocho años, Nicolás Torres Badillo planea ser científico y, con sus investigaciones, ayudar a que México sea un lugar mejor. “Me gustaría investigar los átomos, las moléculas”.

El estudiante de tercer grado de primaria en el Centro Educativo para Altas Capacidades dice que las matemáticas y la literatura son sus materias favoritas.

“Me gusta jugar con los monitos de Playmobil o con Legos, me gusta jugar a crear mundos con historias, depende lo que me imagine”.

Estiman que hay 210 mil menores con altas capacidades en Jalisco

Tener alta curiosidad, gran memoria, alto nivel de pensamiento abstracto, adaptación a situaciones nuevas y flexibilidad cognitiva son algunas de las características de los estudiantes destacados, explicó Julián Betancourt Morejón, coordinador del Centro Educativo para Alumnado de Altas Capacidades (CEPAC).

Cuestionado sobre cuántos “niños genio” hay en Jalisco, Betancourt Morejón calculó que serían alrededor de 210 mil menores con altas capacidades, pues se estima que representan entre el 3 al 10% de la población estatal de entre 0 y 14 años.

El especialista recomendó a los padres que identifiquen si sus hijos muestran alguna de esas características e investiguen cuáles son sus intereses y los fomenten.

Un ejemplo es Maya Paola Santamaría Meza, egresada de la secundaria del CEPAC, quien tiene 16 años y actualmente cursa el segundo semestre de la carrera de Electrónica en el Bachillerato de Altas Capacidades del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTE).

La joven relata que sus intereses van desde la moda, las ciencias sociales, el debate y hasta la política; entre sus planes está estudiar Ciencias Políticas y Diseño de Modas. Su familia la integra su padre, que es asesor de ventas, su mamá, que es maestra de arte, una hermana mayor y un hermano.

En la evaluación donde confirmaron que es una estudiante con altas capacidades corroboraron que tiene habilidades de liderazgo, asertividad, empatía y habilidad para hablar en público, entre otras.

“He participado en muchos concursos, como en el Código Ciencias de Occidente 2019 que obtuve medalla de oro, en Redubot 2020 medalla de plata, en Código Ciencia de Occidente 2021 donde gané medalla de plata; entre otros. Planeo seguir participando en concursos de cualquier ámbito que sean un reto” dijo.

Explicó que decidió seguir sus estudios en CECyTEJ donde pudo continuar en el mismo programa que llevaba desde secundaria para altas capacidades.

“Mis compañeros son muy parecidos a mí, por lo que me he podido integrar fácilmente y mis maestros también me han ayudado a llevar satisfactoriamente esta etapa de mi vida”, comentó.