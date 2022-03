Tras dos años de pandemia, vuelven a clases presenciales obligatorias

Los grupos de más de 40 personas que acudían a las aulas de manera alternada, así como el 8% del alumnado que se mantenía en la virtualidad, deberán regresar, de manera obligatoria a las aulas, pues ya no se contará con el sistema híbrido en el sistema educativo del Estado.

“Nos disponemos a regresar a una presencialidad plena, completa, que ya deja de lado la opción de trabajo a distancia, exceptuando casos de fuerza mayor por enfermedad o alguna situación muy particular. Les pedimos que nuevamente nos den su apoyo para poder regresar todos juntos a la escuela de una manera segura”, expresó ayer el secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes.

El titular de Educación dijo que todavía permanecían de manera híbrida entre el 4% y el 5% del total de los grupos, mientras que el 50% se mantenía en alternancia, como se había establecido para aquellos que tenían más de 40 estudiantes.

En total, a partir del pasado 28 de marzo deberán regresar de manera obligatoria 1.6 millones de alumnas y alumnos de educación básica, 58 mil de educación media superior, y poco más de 82 mil docentes.

Lo anterior, tras la emisión del acuerdo secretarial publicado la semana pasada para establecer la ruta de un regreso a clases seguro, manteniendo el protocolo publicado en la página de la Secretaría de Salud Jalisco.

Entre dichas medidas, dijo, se mantiene el filtro familiar (que consiste en la detección temprana de casos antes de que el contagio pase a la escuela), el uso obligatorio de cubrebocas, de gel antibacterial, y que los salones se mantengan bien ventilados.

El secretario añadió que el regreso a clases presenciales también fue posible gracias a que el 100% del personal docente ya ha sido vacunado, incluso con su refuerzo.

Aseguró que el número de contagios entre el alumnado de educación básica ha sido muy bajo en comparación con los meses más complicados de la pandemia, teniendo en las últimas semanas un promedio menor a los 10 casos reportados cada siete días. En educación básica, dijo que la semana pasada no hubo ningún contagio y la semana previa se notificó uno.

“Tenemos escuelas con más de mil alumnos y no son en esas escuelas donde hemos encontrado los brotes, incluso a veces se dan en escuelas pequeñas. Eso nos dice que no hay una correlación en el volumen, más bien es en la atención que se da en los protocolos”, manifestó.

Flores Miramontes comentó que también regresan las tiendas y las cooperativas escolares, pero aseguró que se han establecido los protocolos necesarios para que éstos no representen una causa de contagios.

PRUEBAS

Protocolo ante casos

Ante el regreso a las aulas de manera obligatoria para todos los alumnos y profesores, se mantendrán las pruebas de detección aleatoria, resaltó el secretario de Educación en Jalisco.

Comentó que se realizan, al menos, 350 pruebas aleatorias diarias en distintas zonas del Estado, aunque si se requiere pueden realizarse más.

Los casos sospechosos que lleguen a detectarse en las escuelas o mediante el filtro familiar, dijo Miramontes Flores, seguirán siendo atendidos de la misma manera: la o el alumno sospechoso deberá permanecer en aislamiento preventivo, mientras que, quienes den positivo deberán resguardarse por 10 días naturales, dando el aviso correspondiente a las autoridades educativas. Si se llegara a presentar un segundo caso en cadena de transmisión, la dirección podrá suspender al grupo completo por 10 días.

En el caso de las y los profesores, así como trabajadores que tengan la sospecha de contagio, deberán resguardarse por 10 días tras el llenado de un formato de detección de riesgo que deberá ser enviado a la dirección.

Se deberá informar a las personas que tienen riesgo de contagio para que realicen el monitoreo debido. Si se presenta un segundo caso positivo, deben avisar a la Región Sanitaria para determinar si se trata de un brote.

Mantendrán las pruebas aleatorias ahora que los salones estarán a su máxima capacidad. EL INFORMADOR/G. Gallo

TESTIMONIOS

“Es bonito regresar a clases y convivir con mis compañeros”

Alumnas y alumnos, así como padres de familia, se dijeron gustosos de que la presencialidad a las aulas regresara de manera total luego de dos años de haber migrado a la virtualidad, pues consideran que permitirá a los estudiantes aprovechar más sus clases y motivará su aprendizaje, además de mejorar sus habilidades sociales.

María Lemus, quien cursa la secundaria en la escuela Mixta 56 Juana de Asbaje, opinó que el regreso a las aulas le permitirá aprovechar las distintas actividades y talleres que ahí se ofrecen, como cocina, taller de radio, podcast, pintura o escultura, entre otras. “En mi casa me entretenía haciendo otras cosas, es bonito regresar a clases y convivir con mis compañeros”, expresó.

“Está muy bien, la verdad me gusta más en presenciales por el sentido de que ya estoy con mis amigos y estamos más unidos como grupo, y puedo ya salir con ellos. Cuando estábamos en híbrido era bueno porque veías a una parte de los compañeros, pero lo malo es que no estábamos unidos como grupo y cada quien hacía sus grupitos, pero ahora que regresamos a presencial fue mejor y todo el grupo se unió. Es más sencillo hacer todo juntos”, dijo Marlon Cruz.

Santiago Zúñiga, quien también es estudiante de la Secundaria Mixta 46, consideró que no deben dejarse de lado los protocolos, por lo cual mantendrá el uso del cubrebocas y se seguirá lavando las manos con frecuencia.

“Me siento bien en presencial porque aprendo un poco más”

“En la pantalla es como que te aburres, pero presencial aprendes más. Yo en mi otra escuela no tenía clases virtuales, entonces no aprendí nada, pero ahorita sí estoy emocionada, lo siento mucho mejor, me siento bien en presencial porque aprendo un poco más porque pongo más atención”, contó Valeria Vázquez.

Para Yadira Bracamontes, madre de dos niñas en educación básica, el regreso presencial a las aulas en su totalidad es benéfico para los estudiantes porque consideró que los menores no estaban aprendiendo.

Luis García, quien también tiene un niño en la primaria, coincidió con Yadira y relató que él prefiere que los menores ya no estén todo el tiempo en las pantallas, pues necesitan activarse físicamente. Carolina Antillón comentó que se siente tranquila debido a que ha visto que los contagios han descendido. “Mi niño, por más esfuerzos que hacía, no aprendía mucho en casa porque se desconcentraba. Ahorita estoy tranquila y contenta con la decisión de que regresen a las aulas”, subrayó.

“No me preocupa el tema de que se puedan contagiar porque mi niña ahí en la escuela tiene todos los protocolos muy marcados. Sí le han ido bajando a lo estricto, antes pasaban por filtros y los rociaban con sanitizante, ahorita sólo es gel y temperatura, pero me parece bien porque la virtualidad no es buena para ellos como estudiantes. Los niños, necesitan convivir con más niños”, agregó Enrique Sánchez, padre de una menor en edad preescolar.

Regreso a salones en Jalisco

Un millón 660 mil 553 estudiantes de educación básica.

58 mil 860 estudiantes de educación media superior.

79 mil 770 docentes de educación básica.

2 mil 920 docentes de educación media superior.

EL DATO

Contagios

Durante la décima semana de regreso a la presencialidad, sólo dos casos de estudiantes con COVID-19 se identificaron en escuelas, en más de 13 mil planteles de Educación Básica. Del total del alumnado en planteles de educación básica, el 0.0001 % fue detectado con la enfermedad en los últimos 14 días.

PARA SABER

Suman 49 escuelas con daños

De acuerdo con el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, todavía hay 49 escuelas con daños estructurales o con afectaciones que no les permiten todavía operar en la presencialidad de manera total.

Los planteles son adicionales a las 351 escuelas anunciadas en febrero pasado que serán intervenidas a través del incremento al Impuesto Sobre la Nómina (ISN), el cual se estima en 850 millones de pesos.

