Necesario, profesionalizar a policías: Bravo Padilla

El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Tonatiuh Bravo Padilla, afirmó que se debe discutir la profesionalización de los agentes de las Policías metropolitanas para poder hablar de una homologación salarial.

En entrevista, advirtió que hay un “problema integral”, sobre todo si no se tiene la certeza de que todos los agentes son profesionales.

“Creo que hay buena policía, pero se necesita hacer todo el esfuerzo para profesionalizarlos”.

Asimismo, aseguró que una propuesta sería crear una academia de policía, “apoyada por el Gobierno estatal para la formación de todas la Policías municipales de Jalisco”. Explicó que lo ideal sería que operara de forma vinculada con la UdeG, al establecer la carrera profesional policiaca.

La formación de investigadores y preventivos tendría que dejar de ser improvisada, según dijo, debido a que le resta formalidad y profesionalismo.

“Una vez que hagamos un policía profesional, yo soy de la idea que ese policía debe recibir el mejor pago”.

Agregó que una de las razones por las que la discusión sobre la homologación debe seguir sobre la mesa es la falta de argumentos que tienen los policías para ser profesionales, pues se les exige sin tener las ventajas.

Finalmente, explicó que de tener una carrera claramente establecida se verían reflejadas las acciones, capacitación y actuación de cada agente, “lo que va a decir en qué nivel debe estar”.

Falta de homologación es suma de irresponsabilidades

Augusto Chacón, del observatorio Jalisco Cómo Vamos, consideró que el incumplimiento de la homologación salarial a los policías es una suma de irresponsabilidades tanto del Gobierno del Estado como de los presidentes municipales.

“Es una pena que no lo hayan presupuestado cuando el acuerdo viene desde el año pasado. Parece que otra vez son ganas de llevar a la arena política un asunto de logística de la seguridad pública”.

Consideró que se debe analizar la importancia de la homologación para la seguridad pública de la ZMG y a partir de ello tomar las medidas necesarias.

“Con este debate de pesos y centavos en algo básico lo único que hacemos es sentirnos inseguros”.

Al respecto de las declaraciones del gobernador a los presidentes municipales de que le entreguen las corporaciones si no pueden pagar la homologación, Chacón consideró que estas no abonan a la solución.

“Si el dinero no va a estar, y no va a suceder la homologación, deben responder qué tan importante es para contener de manera eficaz el problema de inseguridad. Sí era importante tienen que buscar los mecanismos a partir del presupuesto autorizado y si no, bajémoslo de la escala política pero me parece que sí es importante porque siempre se ha identificado el mal ingreso de los policías como un elemento del que se sirve el crimen organizado”.

Presupuesto estatal

El Artículo 13 del decreto de presupuesto estatal 2018 establece en su párrafo segundo “que los recursos complementarios del subsidio, sólo se utilicen para cubrir 50% de la diferencia que resulte entre el sueldo homologado y el sueldo percibido antes de la homologación, excluyendo los demás conceptos del sueldo, aportaciones de seguridad social y contribuciones fiscales”. Se añade que “en ningún caso el Gobierno del Estado sea considerado como patrón”.

Hay inconformidad entre agentes

Los policías de Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco, donde sólo se quedaron con el anuncio de que les homologarían el salario a 17 mil pesos. EL INFORMADOR/Archivo

Un sentimiento general de inconformidad es lo que manifestaron policías de línea y terceros (que reservaron sus nombres) entrevistados en un sondeo en Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco, donde sólo se quedaron con el anuncio de que les homologarían el salario a 17 mil pesos.

A las afueras de unas oficinas municipales, un oficial de Tonalá afirmó que el Gobierno municipal es el responsable, aunque se “echan la bolita” con el Estado. “Esperábamos que cumplieran lo que habían dicho, y al no cumplir quedamos mal con nuestras familias”.

En Tlaquepaque, una pareja de oficiales que patrullaba el Centro indicó que la quincena pasada les llegó un poco más alta, unos 400 pesos más, pero que no hubo homologación.

Exigieron que si se concreta, lo mismo se haga con las prestaciones. “En Zapopan les dan dos mil 400 pesos de vales de despensa, aquí nos dan 500. Sí es mucha la diferencia”. En su opinión, fue el Gobierno estatal el que incumplió.

Un par de oficiales de Tlajomulco lamentó que no se haya dado la homologación anunciada, puesto que con el nuevo sistema de justicia tienen muchas más responsabilidades. “Lo único que nos falta es que nos den bolsas y subir los muertos para llevárnoslos”.