PLACENCIA Muebles celebra 90 años de acompañar a sus clientes en el hogar

Este mes de octubre, PLACENCIA Muebles esta de manteles largos, ya que está celebrando 90 años de formar parte de cada momento de la vida en los hogares mexicanos, de esos momentos especiales que solo suceden en casa, y que trascienden generaciones, tales como: cenas familiares, reuniones inolvidables con los amigos, y del descanso de cada noche.

El diseño y el estilo en muebles y decoración en México está de fiesta, ya que la marca más querida y reconocida celebra su aniversario... PLACENCIA Muebles.

PLACENCIA Muebles es una empresa Tapatía líder en el sector mueblero que ofrece las últimas tendencias en colecciones exclusivas, con un amplio catálogo en salas, recamaras, comedores, sofás cama, reclinables, libreros, Cantinas, Decoración, iluminación, Tapetes, Blancos y colchones. Además de ser una empresa con capital 100% mexicano. Gracias a que cuenta con un equipo de trabajo enfocado en el diseño y la calidad de sus productos y servicios, ha logrado un prestigio de excelencia, vanguardia y exclusividad.

La historia comenzó hace nueve décadas con 2 grandes acontecimientos en torno de un visionario: Don Andrés Placencia Barajas, quien esperaba la llegada de su hijo único con gran entusiasmo, mientras fusionaba su pasión por la madera y la ebanistería dando vida a un taller dentro de su propia casa, materializando el inicio de un gran sueño.

Desde entonces, la filosofía PLACENCIA se ha centrado en la satisfacción total de sus clientes, respaldada siempre por el talento y compromiso de sus colaboradores que son el corazón de la empresa.

En la actualidad, PLACENCIA cuenta con 8 grandes salas de exhibición en las ciudades de Guadalajara, León, Irapuato, Querétaro, Puebla, y la Tienda en Línea: placenciamuebles.com.mx, además de 4 Centros de distribución con 25,000 metros cuadrados totalmente automatizados para poder cumplir en tiempo y forma con las necesidades del canal de distribución.

El objetivo de PLACENCIA Muebles a lo largo de nueve décadas en el mercado, ha sido crear una poderosa fusión entre diseño y funcionalidad, llevar a los hogares mexicanos las últimas tendencias en muebles y decoración, ofreciendo beneficios exclusivos como lo son: la asesoría en amueblamiento e interiorismo totalmente gratuito con render y recorrido virtual incluido, envíos sin costo con el montaje incluido en distintas zonas de la ciudad, Snack Bar gratuito, zona kids con guardería profesional, 10 años de garantía, entre otros, lo que ha convertido a PLACENCIA Muebles en el líder y referente dentro del universo del mueble mexicano.

En el Hogar, es donde nacen los recuerdos y las historias llenas de vida. Felicidades a PLACENCIA Muebles por estos primeros 90 años amueblando y decorando… cada momento.