El informe más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, encuentra que la posibilidad de que una nueva tormenta tropical se forme en el océano Pacífico, que llevaría por nombre "Sonia", bajó este día.

Esta mañana del viernes 17 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que vigila una zona con potencial ciclónico:

Zona de baja presión al sur de Oaxaca, disminuye a 40% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días . Se localiza aproximadamente a 300 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca. Se desplaza lentamente hacia oeste-noroeste.

Se prevé que evolucione a ciclón tropical durante el fin de semana .

Si continúa su evolución, este fenómeno daría forma a la tormenta “Sonia” .

Clima del sábado 18 al lunes 20 de octubre de 2025

La zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará lentamente frente a costas del Pacífico sur mexicano, generando en su avance lluvias fuertes a muy fuertes en el sur del territorio mexicano, así como chubascos en el occidente del país , además de oleaje elevado en costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. El sábado, la onda tropical núm. 38 será absorbida por dicha zona de baja presión .

Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional y el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, oriente y sureste de México, además de la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas durante el sábado y domingo. El lunes, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre la península de Yucatán reforzará la probabilidad de lluvias en dicha península.

El sábado, una línea seca permanecerá sobre el norte del país, propiciando rachas fuertes de viento con posible formación de torbellinos en Chihuahua y Coahuila.

El sábado por la noche, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, el domingo se desplazará lentamente sobre el norte y noreste del territorio nacional, mientras que el lunes se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país, propiciando lluvias e intervalos de chubascos en ambas regiones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

