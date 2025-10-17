¿Buena idea o plan electoral?

Nos cuentan que el diputado emecista Omar Cervantes quiere ganarse el corazón de los jóvenes que sueñan con dejar la casa de los papás. Propuso que el Gobierno de Jalisco les subsidie la mitad de la renta durante seis meses, con su iniciativa “Mi Primera Renta”.

Según sus cálculos, serían dos mil 500 pesos mensuales para unos ocho mil afortunados, porque claro, los demás tendrán que seguir lavando los trastes en casa.

El diputado asegura que con esto se “garantiza el derecho a la vivienda”, aunque algunos ya se preguntan si alcanzará el presupuesto o si terminarán compartiendo depa con Hacienda.

En resumen: buena idea, pero más de uno duda si esto es política social… o un “Airbnb electoral”.



* * *



El Ayuntamiento de Guadalajara abrirá, otra vez, el micrófono ciudadano con los famosos foros de consulta urbana. Dicen que servirán para “actualizar los instrumentos de planeación 2025”, pero ya sabemos que eso se traduce en: “¿A quién le toca el cambio de uso de suelo?”.

Habrá talleres, mesas multisectoriales y hasta una encuesta virtual, todo con el noble fin de construir una ciudad más ordenada y sustentable.

De nueva cuenta, el verdadero debate volverá a girar en torno a las zonas Centro y Minerva, donde cada metro cuadrado vale oro.

Así que prepárense: comienzan las consultas, las promesas verdes… y, cómo no, los pleitos por los permisos para negocios, antros, gasolineras…



* * *



Dicen que en el Congreso de Jalisco hay diputados de oposición con doble discurso: apoyaron en comisiones la reforma judicial que hizo temblar el recinto, pero ahora dicen que siempre no. Afirman que cuando el dictamen suba al pleno, varios planean meter mano al texto para eliminar la famosa “tómbola” (o proceso de insaculación, para los formales).

El problema es que sus coordinadores ya habían festejado la votación como si fuera gol en tiempo extra, y ahora tendrán que explicar por qué su propia tropa les va a patear el balón.

Así que prepárese el público legislativo: viene una sesión con sabor a novela política, donde la tómbola no será de premios… sino de pleitos entre “aliados”.