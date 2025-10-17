Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la posible tormenta tropical “Sonia” situada frente a las costas del Pacífico sur mexicano; el frente frío número 7 que se extiende por la frontera norte; una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera; y la onda tropical número 38 que se desplaza por el sureste del territorio nacional, traerán chubascos —de 5 a 25 milímetros— en las costas de Nayarit, y el sur costero de Jalisco, además de otros estados. En Puerto Vallarta se espera la caída de lluvia ligera.En la urbe vallartense el cielo permanecerá casi cubierto, además de temperaturas que oscilarán de los 30 a los 23 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 26 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 1.3 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:También se reporta oleaje de 1.5 a 2.5 metros en los litorales de Jalisco.El SMN reportó ayer que, la zona de baja presión al sur de Oaxaca mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días; esta se halla a 340 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, en Oaxaca y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste. Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana y lleve por nombre “Sonia”, siendo la tormenta número 17 de la región del Pacífico. Con información del SMN, IAM, y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO