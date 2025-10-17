Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la posible tormenta tropical “Sonia” situada frente a las costas del Pacífico sur mexicano; el frente frío número 7 que se extiende por la frontera norte; una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera; y la onda tropical número 38 que se desplaza por el sureste del territorio nacional, traerán chubascos —de 5 a 25 milímetros— en las costas de Nayarit, y el sur costero de Jalisco, además de otros estados. En Puerto Vallarta se espera la caída de lluvia ligera.

A esta lloverá hoy, 17 de octubre, en Puerto Vallarta

En la urbe vallartense el cielo permanecerá casi cubierto, además de temperaturas que oscilarán de los 30 a los 23 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 26 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 1.3 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:

05:00 a 06:00 PM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 0.7 mm 07:00 a 08:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.6 mm

También se reporta oleaje de 1.5 a 2.5 metros en los litorales de Jalisco.

¿Dónde se halla el posible ciclón tropical, "Sonia”?

El SMN reportó ayer que, la zona de baja presión al sur de Oaxaca mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días; esta se halla a 340 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, en Oaxaca y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste. Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana y lleve por nombre “Sonia”, siendo la tormenta número 17 de la región del Pacífico.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

