Viernes, 17 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Viernes de poca lluvia para Puerto Vallarta

Este es el clima que le espera a la urbe vallartense durante la jornada de hoy

Por: Ámbar Orozco

En la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros, además de temperaturas que oscilarán de los 29 a los 25 grados centígrados. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros, además de temperaturas que oscilarán de los 29 a los 25 grados centígrados. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la posible tormenta tropical “Sonia” situada frente a las costas del Pacífico sur mexicano; el frente frío número 7 que se extiende por la frontera norte; una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera; y la onda tropical número 38 que se desplaza por el sureste del territorio nacional, traerán chubascos —de 5 a 25 milímetros— en las costas de Nayarit,  y el sur costero de Jalisco, además de otros estados.  En Puerto Vallarta se espera la caída de lluvia ligera.

Lee: Dólar avienta al peso mexicano; tipo de cambio esta mañana

A esta lloverá hoy, 17 de octubre, en Puerto Vallarta

En la urbe vallartense el cielo permanecerá casi cubierto, además de temperaturas que oscilarán de los 30 a los 23 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 26 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 1.3 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:

05:00 a 06:00 PM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 0.7 mm
07:00 a 08:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.6 mm

También se reporta oleaje de 1.5 a 2.5 metros en los litorales de Jalisco.

Mira: Decomisan coches con reporte de robo y armas en Teocaltiche

¿Dónde se halla el posible ciclón tropical, "Sonia”?

El SMN reportó ayer que, la zona de baja presión al sur de Oaxaca mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días; esta se halla a 340 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, en Oaxaca y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste. Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana y lleve por nombre “Sonia”, siendo la tormenta número 17 de la región del Pacífico. 

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones